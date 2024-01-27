عثروا على جثته في موقف للسيارات خارج مركز الشرطة... قدر أم جريمة؟

عثروا على جثته في موقف للسيارات خارج مركز الشرطة... قدر أم جريمة؟

حقّقت شرطة غرب مرسيا في وفاة رجل تم العثور على جثته خارج مركز الشرطة الشرقي في شارع أومبرسلي في إنكلترا، يوم الخميس.



وفي التفاصيل، تم العثور على رجل ميت في موقف للسيارات خارج مركز الشرطة، وفق ما نقل موقع