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عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!

عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!





وكانت كوك تعمل على متن السفن السياحية في أوروبا كمعالجة في المنتجع الصحي عندما لاحظت لأول مرة وجود كتلة بحجم حبة البازلاء على فخذها أثناء قيامها بحلاقة ساقيها.



وعندما ذهبت كوك لاستشارة الطبيب قال الأخير لها إنه مجرد كيس بسيط، كما أكّد لها العديد من الأطباء أنه سيزول ويختفي بعد حين بمفرده.



وأشارت كوك خلال حديثها مع موقع "



وفي هذا السياق، بدأ ورم الكتلة بالنمو إلى أن أصبح بحجم كرة الغولف، حتى قررت كوك فحصها للمرة الرابعة.



وذهبت كوك إلى أستراليا مع صديقها لرؤية طبيب جديد، وعند قيامها بالفحوصات اللازمة تم الكشف أنه لم يكن مجرد كيس، بل كان ورمًا بدأ في الانتشار. كانت "جايد كوك" تبلغ من العمر 21 عامًا فقط عندما انتقلت إلى أستراليا حيث تم تشخيص إصابتها بالسرطان، بعد زيارة ثلاثة أطباء منفصلين أصروا على أنها "بصحة جيدة تمامًا".وكانت كوك تعمل على متن السفن السياحية في أوروبا كمعالجة في المنتجع الصحي عندما لاحظت لأول مرة وجود كتلة بحجم حبة البازلاء على فخذها أثناء قيامها بحلاقة ساقيها.وعندما ذهبت كوك لاستشارة الطبيب قال الأخير لها إنه مجرد كيس بسيط، كما أكّد لها العديد من الأطباء أنه سيزول ويختفي بعد حين بمفرده.وأشارت كوك خلال حديثها مع موقع " ديلي ميل " البريطاني، إلى أنه لم يقم أي من الأطباء بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو أخذ خزعة لهذه الكتلة.وفي هذا السياق، بدأ ورم الكتلة بالنمو إلى أن أصبح بحجم كرة الغولف، حتى قررت كوك فحصها للمرة الرابعة.وذهبت كوك إلى أستراليا مع صديقها لرؤية طبيب جديد، وعند قيامها بالفحوصات اللازمة تم الكشف أنه لم يكن مجرد كيس، بل كان ورمًا بدأ في الانتشار.