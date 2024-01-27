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مبادرة إنسانية فريدة من نوعها... أنقذ مجموعة من الجراء في العاصفة وهو في أمسّ الحاجة إلى مأوى! (صور)

مبادرة إنسانية فريدة من نوعها... أنقذ مجموعة من الجراء في العاصفة وهو في أمسّ الحاجة إلى مأوى! (صور)





ورحّبت جمعية حماية الحيوان في منطقة فايتفيل بالجراء، كما شكرت المواطن على فعله الإنساني.



وشاركت الجمعية صورة للكلاب الخمسة الرائعة، والتي يعتقد أن عمرها أقل من شهرين، وقالت إن هذه القصة شاهدة على اللطف الذي لا يزال موجودا في العالم، حتى في أصعب الأوقات.



وأوضحت الجمعية أن الجراء تُركت عند عتبة الملجأ ومعها ملاحظة مؤثرة كتبها الرجل.



وقال الملجأ إن الرسالة كُتبت من روح طيبة، وهو رجل بلا مأوى أخذ على عاتقه، على الرغم من مصاعبه، إنقاذ هؤلاء الأرواح البريئة بعد وفاة والدتها. أنقذ رجل مجموعة من الجراء اليتيمة ونقلها إلى ملجأ أثناء العاصفة التي ضربت ولاية كارولينا الشمالية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.ورحّبت جمعية حماية الحيوان في منطقة فايتفيل بالجراء، كما شكرت المواطن على فعله الإنساني.وشاركت الجمعية صورة للكلاب الخمسة الرائعة، والتي يعتقد أن عمرها أقل من شهرين، وقالت إن هذه القصة شاهدة على اللطف الذي لا يزال موجودا في العالم، حتى في أصعب الأوقات.وأوضحت الجمعية أن الجراء تُركت عند عتبة الملجأ ومعها ملاحظة مؤثرة كتبها الرجل.وقال الملجأ إن الرسالة كُتبت من روح طيبة، وهو رجل بلا مأوى أخذ على عاتقه، على الرغم من مصاعبه، إنقاذ هؤلاء الأرواح البريئة بعد وفاة والدتها.