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هل أنتم من محبي السفر؟ هذا ما يجب فعله فور دخولكم غرفة الفندق

منوعات
2024-01-28 | 05:37
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هل أنتم من محبي السفر؟ هذا ما يجب فعله فور دخولكم غرفة الفندق
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هل أنتم من محبي السفر؟ هذا ما يجب فعله فور دخولكم غرفة الفندق

يقول خبراء السفر إن أول شيء يفعله معظمنا عندما ندخل إلى غرفة فندق، على الأرجح بعد يوم طويل من السفر، هو الأمر الخطأ.
 
ويوضح هؤلاء أنه لا يجب التخبط على السرير وتشغيل التلفزيون، بل من المهم القيام بإجراء فحص لبق الفراش، وهي عملية سريعة وسهلة يمكن أن توفر لنا المتاعب لاحقًا.
 
وقالت كارولين بولونيا، كبيرة المحررين في HuffPost، والتي تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج "هل أفعل ذلك خطأ؟": "لدي صديقان جيدان أصيبا ببق الفراش في فنادق نيويورك من قبل".
 
ويتوق بق الفراش إلى "الدفء والدم وثاني أكسيد الكربون"، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأميركية، ويستمتع بالتغذية على دماء البشر النائمين.
 
وتصف إدارة الصحة والصحة العقلية في مدينة نيويورك المخلوقات الصغيرة بأنها "بحجم بذرة التفاح تقريبًا"، قائلةً إنها "كبيرة بما يكفي بحيث يمكن رؤيتها بسهولة، ولكن غالبًا ما يختبئون في شقوق الأثاث أو الأرضيات أو الجدران.
 
وكيف يدخلون إلى غرفة فندق في المقام الأول؟ إنهم يتنقلون على الملابس وفي حقائب السفر.
 
ويُذكر أن بق الفراش أصبح ظاهرة عالمية، حتى أنها عطلت أسبوع الموضة في باريس العام الماضي، وكان المسؤولون الفرنسيون يحذرون من تفشي "واسع النطاق" في الأماكن العامة، مشيرين إلى المشكلة على أنها "آفة".
 
لحسن الحظ، من السهل تجنب السماح لهذه المشكلة بإفساد رحلتكم القادمة إلى أي وجهة سياحية. وبالتالي، يجب إمضاء ثلاثين ثانية أو أكثر لتمشيط الأماكن في غرفة الفندق التي قد تكون كامنة فيها.
 

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