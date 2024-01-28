دهسته خالته... وفاة طفل في هذه الدولة العربية وهكذا وقعت الفاجعة!

تعرض الطفل يوسف، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، لحادث دهس في مدينة عيسى في مملكة البحرين يوم السبت، مما أسفر عن وفاته.

وقد صرح والد الطفل الراحل، مصطفى، لصحيفة " الأيام " البحرينية بأن ابنه كان برفقة خالته وطفل آخر في سيارتها وقت وقوفها، وللأسف نزل يوسف دون أن يلتفت أحد إليه.

وعندما رجعت السيارة إلى الخلف، اندلعت الكارثة حينما صدمت الطفل يوسف، ورغم نقله السريع إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

الإدارة العامة للمرور أكدت وقوع الحادث ووفاة الطفل البحريني. تتقدم الجماعة والمجتمع بأسره بأحر التعازي إلى عائلة الطفل، داعين الله أن يتغمده برحمته.