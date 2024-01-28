تظاهر بأنه "السامري الصالح" ليلة عيد الميلاد... وهكذا استغلّ ضحيته فجراً!

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 10 سنوات على رجل اعتدى جنسياً على امرأة أثناء مغادرتها ملهى ليلي في عيد الميلاد، حيث كان متنكراً بشخصية السامري الصالح.

ولا تزال الشرطة تطارد موروج جيبريمكال، 34 عامًا، الذي أدين في محكمة إكستر كراون في بريطانيا في أيلول 2023.

وصادفت عاملة الفندق، وهي في الأصل من إريتريا، وهي دولة في شرق أفريقيا، ضحيتها عندما كانت تحاول الاتصال بحبيبها بعد مغادرة ملهى توركواي الليلي في حوالي الساعة 3.30 صباحًا في كانون الأول عام 2021.

واستمعت المحكمة إلى كيف تظاهر جيبريمكال بأنه "السامري الصالح" الذي كان يساعدها في العودة إلى المنزل بأمان، لكنه بدلاً من ذلك أخذها إلى سريره في طريق وارن، حيث اغتصبها.

وهربت المرأة من السرير ودقت ناقوس الخطر بعد أن لجأت إلى منزل أحد الجيران.

ويُذكر أن الجاني قد هرب من السجن، إلا أنه سلم جواز سفره بعد إدانته، لذلك لا يُعتقد أنه فر من البلاد. وعند القبض عليه، سيواجه جيبريمكال تهمة انتهاك شروط الكفالة.