سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

قامت متظاهرتان من منظمة غير حكومية معنية بالمناخ والزراعة بإلقاء الحساء على الزجاج المضاد للرصاص الذي يحمي لوحة "الموناليزا" التي رسمها ليوناردو دافنشي في باريس، مطالبتين بالحق في "غذاء صحي ومستدام".

في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت سيّدتين كُتب على قمصانهما عبارة "FOOD RIPOSTE"، وهما ترميان الحساء على الزجاج الذي يحمي تحفة ليوناردو دافنشي ويمران تحت حاجز أمني للاقتراب من اللوحة.

وصرخت السيدتان: "ما هو الشيء الأكثر أهمية؟ الفن أم الحق في غذاء صحي ومستدام؟".

وأضافت واحدة منهما: "نظامنا الزراعي ضعيف. مزارعينا يموتون أثناء العمل".

وشوهد في وقت لاحق موظفو متحف اللوفر وهم يضعون ألواحا سوداء أمام الموناليزا ويطلبون من الزوار إخلاء الغرفة.