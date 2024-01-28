الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أنجبت طفلها في سلسلة مطاعم شهيرة... لن تصدقوا كيف استوحت اسم الطفل!
منوعات
2024-01-28 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أنجبت طفلها في سلسلة مطاعم شهيرة... لن تصدقوا كيف استوحت اسم الطفل!
تعودت الشابة الأميركية أناليسيا بيك، البالغة من العمر 25 عامًا والأم من ولاية ويسكونسن، على ارتجافها عند قراءة قصص عن ولادة الأطفال في أماكن غير تقليدية. وقد تغيرت حياتها بشكل غير متوقع عندما أنجبت مولودها في موقف سيارات لمطعم "ماكدونالدز" العالمي.
وقالت أناليسيا "لقد كان أسوأ كابوس لي"، مشيرةً إلى تلك اللحظة المأساوية، وفق موقع
Today
.
وكانت في الأسبوع 38 من حملها عندما بدأت تعاني من تقلصات خفيفة، ولكنها لم تتوقع أن تحدث ولادتها بهذه الطريقة.
وفي تمام الساعة 11 مساءً في 11 كانون الثاني، ظنت أناليسيا أنها تعيش "المخاض الكاذب" أثناء نومها، لكنها لم تستطع التحمل واستيقظت من ألم التقلصات. وبعد لحظات، انفجر ماء الجنين.
واستعدّ كلّ من أناليسيا وزوجها دانيال للذهاب إلى المستشفى. وتتذكر الأم الشابة قائلةً: "لقد كنا في السيارة لمدة دقيقتين تقريبًا عندما صرخت: "دانيال، عليك التوقف، أشعر وكأنني أجلس على رأس الطفل. في تلك المرحلة، علمت أن الطفل قادم، ولم نكن لنصل إلى المستشفى".
بينما كان دانيال أناليسيا في موقف ماكدونالدز، قام الزوج بالاتصال بالرقم الطوارئ (911)، وصعدت الزوجة إلى الجزء الخلفي من سيارتها لتبدأ رحلة ولادتها الفريدة.
وبعد نجاح عملية الولادة، تجاوز الطفل جميع التحديات واجتاز كل الفحوصات في المستشفى.
واختارت أناليسيا ودانيال اسم "ميخا" للمولود الجديد، ولكنهم يلقبونه بـ "ليتل ماك فلوري"، تيمناً بحلوى الآيس كريم الشهيرة التي تقدمها سلسلة الوجبات السريعة.
وتظل هذه التجربة الفريدة خالدة في ذاكرة العائلة، مع الابتسامة على وجوههم عندما يروون قصة ولادة "ميخا" في مكان غير متوقع.
آخر الأخبار
منوعات
ولادة
شابة
أميركية
طفل
عملية الولادة
موقف
سيارات
سلسلة الوجبات السريعة
ماكدونالدز
اسم
ميخا
ليتل ماك فلوري.
التالي
هل أنتم من محبي السفر؟ هذا ما يجب فعله فور دخولكم غرفة الفندق
مبادرة إنسانية فريدة من نوعها... أنقذ مجموعة من الجراء في العاصفة وهو في أمسّ الحاجة إلى مأوى! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-19
امرأة تلد في موقف السيارات في البرد القارس... من ساعدها في الولادة؟
منوعات
2024-01-19
امرأة تلد في موقف السيارات في البرد القارس... من ساعدها في الولادة؟
0
أخبار دولية
2023-12-06
المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة
أخبار دولية
2023-12-06
المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة
0
منوعات
2024-01-27
عثروا على جثته في موقف للسيارات خارج مركز الشرطة... قدر أم جريمة؟
منوعات
2024-01-27
عثروا على جثته في موقف للسيارات خارج مركز الشرطة... قدر أم جريمة؟
0
آخر الأخبار
2024-01-26
متحدث باسم الخارجية الأميركية: أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس
آخر الأخبار
2024-01-26
متحدث باسم الخارجية الأميركية: أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:15
فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!
منوعات
13:15
فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!
0
منوعات
12:10
لحظات مرعبة عاشها فتى... دخل حوض الماء مع قرش وهذا ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
12:10
لحظات مرعبة عاشها فتى... دخل حوض الماء مع قرش وهذا ما حصل معه! (فيديو)
0
منوعات
10:35
ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟
منوعات
10:35
ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟
0
منوعات
09:43
سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
09:43
سيدتان تُلقيان الحساء على "الموناليزا".. وفيديو يجتاح مواقع التواصل! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-01-07
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-07
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:22
وزارة البيئة تتحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي
أخبار لبنان
06:22
وزارة البيئة تتحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي
0
منوعات
2024-01-23
طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
منوعات
2024-01-23
طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
0
منوعات
2024-01-25
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
منوعات
2024-01-25
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
0
أخبار دولية
13:05
العامود الفقري لمصر في خطر
أخبار دولية
13:05
العامود الفقري لمصر في خطر
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
0
أخبار دولية
06:13
الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار
أخبار دولية
06:13
الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار
0
أخبار لبنان
05:02
الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة
أخبار لبنان
05:02
الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
خبر عاجل
15:50
مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
2
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
3
أخبار دولية
05:15
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول
أخبار دولية
05:15
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول
4
حال الطقس
07:52
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
حال الطقس
07:52
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
5
فنّ
15:29
"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟
فنّ
15:29
"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟
6
آخر الأخبار
15:46
"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج
آخر الأخبار
15:46
"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج
7
فنّ
06:24
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
فنّ
06:24
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
8
منوعات
14:15
عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!
منوعات
14:15
عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More