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أنجبت طفلها في سلسلة مطاعم شهيرة... لن تصدقوا كيف استوحت اسم الطفل!

منوعات
2024-01-28 | 10:05
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أنجبت طفلها في سلسلة مطاعم شهيرة... لن تصدقوا كيف استوحت اسم الطفل!
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أنجبت طفلها في سلسلة مطاعم شهيرة... لن تصدقوا كيف استوحت اسم الطفل!

تعودت الشابة الأميركية أناليسيا بيك، البالغة من العمر 25 عامًا والأم من ولاية ويسكونسن، على ارتجافها عند قراءة قصص عن ولادة الأطفال في أماكن غير تقليدية. وقد تغيرت حياتها بشكل غير متوقع عندما أنجبت مولودها في موقف سيارات لمطعم "ماكدونالدز" العالمي.
 
وقالت أناليسيا "لقد كان أسوأ كابوس لي"، مشيرةً إلى تلك اللحظة المأساوية، وفق موقع Today.
 
وكانت في الأسبوع 38 من حملها عندما بدأت تعاني من تقلصات خفيفة، ولكنها لم تتوقع أن تحدث ولادتها بهذه الطريقة.
 
وفي تمام الساعة 11 مساءً في 11 كانون الثاني، ظنت أناليسيا أنها تعيش "المخاض الكاذب" أثناء نومها، لكنها لم تستطع التحمل واستيقظت من ألم التقلصات. وبعد لحظات، انفجر ماء الجنين.
 
واستعدّ كلّ من أناليسيا وزوجها دانيال للذهاب إلى المستشفى. وتتذكر الأم الشابة قائلةً: "لقد كنا في السيارة لمدة دقيقتين تقريبًا عندما صرخت: "دانيال، عليك التوقف، أشعر وكأنني أجلس على رأس الطفل. في تلك المرحلة، علمت أن الطفل قادم، ولم نكن لنصل إلى المستشفى".
 
بينما كان دانيال أناليسيا في موقف ماكدونالدز، قام الزوج بالاتصال بالرقم الطوارئ (911)، وصعدت الزوجة إلى الجزء الخلفي من سيارتها لتبدأ رحلة ولادتها الفريدة.
 
وبعد نجاح عملية الولادة، تجاوز الطفل جميع التحديات واجتاز كل الفحوصات في المستشفى.
 
واختارت أناليسيا ودانيال اسم "ميخا" للمولود الجديد، ولكنهم يلقبونه بـ "ليتل ماك فلوري"، تيمناً بحلوى الآيس كريم الشهيرة التي تقدمها سلسلة الوجبات السريعة.
 
وتظل هذه التجربة الفريدة خالدة في ذاكرة العائلة، مع الابتسامة على وجوههم عندما يروون قصة ولادة "ميخا" في مكان غير متوقع.
 
 

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