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ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟
منوعات
2024-01-28 | 10:35
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ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟
وأظهرت قائمة فوربس للمليارديرات أن ثروة رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو وعائلته بلغت يوم الأحد 207.6 مليار دولار، فيما بلغت ثروة إيلون ماسك 204.7 مليار دولار.
وتجاوز برنارد أرنو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH العالمية للسلع الفاخرة (لويس فيتون)، إيلون ماسك كأغنى شخص في العالم، وفقًا لمجلة
فوربس
.
ووفقا للمجلة، ارتفع صافي ثروة عائلة أرنو إلى 207.8 مليار دولار يوم الجمعة، بزيادة قدرها 23.6 مليار دولار. في المقابل، بلغت ثروة ماسك 204.5 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 18 مليار دولار.
من ناحية أخرى، يظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات أن ماسك، الذي يمتلك شركات مثل تيسلا، وسبيس إكس، وإكس (تويتر سابقا)، لا يزال أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ 199 مليار دولار، يليه جيف بيزوس ( 184 مليار دولار) وأرنو (183 مليار دولار).
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207.6 مليار دولار
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204.7 مليار دولار.
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