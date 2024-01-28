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لحظات مرعبة عاشها فتى... دخل حوض الماء مع قرش وهذا ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
2024-01-28 | 12:10
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لحظات مرعبة عاشها فتى... دخل حوض الماء مع قرش وهذا ما حصل معه! (فيديو)
ظهرت لقطات جديدة تظهر اللحظات التي تعرض فيها فتى يبلغ من العمر 10 سنوات لهجوم من سمكة قرش عضته في ساقه أثناء السباحة داخل حوض ماء ضخم في أحد منتجعات جزر البهاما.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، يظهر الفيديو آثار الحادث الذي وقع أثناء مشاركة الشاب في إحدى الفعاليات في منتجع "أتلانتس بارادايس آيلاند" يوم 15 كانون الثاني.
ويمكن سماع الحاضرين القلقين وهم يناقشون ما حدث داخل الحوض حيث بدأ الماء في التحول إلى اللون الأحمر بسبب الدم.
وبينما كان يحاول الفتى أن يشق طريقه إلى بر الأمان، بدأت سمكة القرش تدور حوله بشكل جنوني.
وقالت مجموعة Blue Adventures من شركة Stuart Cove، التي تدير برنامج الغوص مع أسماك القرش في المنتجع، إن الضيف كان في الماء مع "مدرب غوص".
وتم نقل الفتى على الفور إلى المستشفى وحالته خطيرة ولكنها مستقرة. وبالتالي، فنُقل جواً من المستشفى إلى ماريلاند لمواصلة الرعاية في 17 كانون الثاني.
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جزر البهاما.
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