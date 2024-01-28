بعد 4 ساعات من التأخير... فتح الباب "بتحدٍ": ماذا حدث على متن الطائرة؟

تم اعتقال راكب على متن طائرة إيرومكسيكو المتجهة إلى غواتيمالا بعد أن خرج "بتحدٍ" من مخرج الطوارئ وعاد إلى المقصورة بعد تأخير دام أربع ساعات في مطار مكسيكو سيتي.

وأفاد مسؤولو المطار أن الحادث لم يؤثر على الطائرة أو الركاب. في الوقت نفسه، أصدر عدد من الركاب بيانًا يزعمون فيه أن شركة الطيران تسببت في انتظارهم لأربع ساعات دون توفير تهوية أو مياه أثناء تأجيل الرحلة.

وأشاروا إلى أن ردة فعل الراكب كانت لحماية الجميع في ظل الظروف الصحية الخطرة التي تعرضوا لها بسبب التأخير ونقص الهواء، بحسب موقع " نيويورك بوست ".

كما عبّر 77 راكبًا على الأقل عن دعمهم لتصرفات الراكب عبر بيان كتبوه بخط اليد في دفتر، قدموا من خلاله شكوى عن الحادث.