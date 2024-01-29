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قرّرت مقاطعة دعوة ابنها وزوجته إلى العشاء... وما علاقة حساسيتها تجاه الجوز؟
منوعات
2024-01-29 | 04:44
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قرّرت مقاطعة دعوة ابنها وزوجته إلى العشاء... وما علاقة حساسيتها تجاه الجوز؟
قرّرت مقاطعة دعوة ابنها وزوجته إلى العشاء... وما علاقة حساسيتها تجاه الجوز؟
عبّرت امرأة عن غضبها من زوجة ابنها التي لم تتعامل بلباقة معها حيال حساسية تجاه الجوز تعاني منها الأخيرة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، دعاها ابنها مع زوجته لتناول العشاء في منزلهما، ولكنهما رفضا إعداد وجبة خاصة لوالدته خالية من المكسرات وطلبا منها إحضار طعامها الخاص معها.
وأوضحت المرأة أنها كانت تطهو دائمًا وجبات خاصة لزوجة ابنها لأنها نباتية، وتساءلت الأم إذا كانت مخطئة لرفضها القدوم إلى العشاء، كونها انزعجت من تصرّف ابنها وزوجته.
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