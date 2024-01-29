طعنها قاتل متسلسل 14 مرة في أعضائها الحيوية... فهل تمكنت من البقاء على قيد الحياة؟!

تعرضت سيدة أميركية للطعن بوحشية وكادت أن تقتل على يد قاتل متسلل في مجمع هيئة الإسكان بمدينة نيويورك في مدينة بروكلين العام الماضي، ما أدى إلى رفعها دعوى إهمال ضد الوكالة بزعم فشلها في تأمين مدخل المبنى.

ووفق موقع "نيويورك بوست "، كانت صوفيا رستم، 26 عامًا، تزور صديقًا عندما طعنها المجرم المتسلسل موريس بريستر، الذي دخل المبنى غير المقفل، 14 مرة في الرأس والقلب والرئتين والذراعين والساق والأرداف أثناء انتظارها المصعد في الردهة صباح يوم 28 آذار.

كما أقدم بريستر على طعن امرأة واحدة أخرى على الأقل في ذلك اليوم ووجهت إليه تهمة محاولة القتل.

وفقدت الشابة صوفيا رستم، وهي عاملة في مجال الطب وأم لطفل صغير، ما يقرب من نصف كمية دمائها وظلت تتشبث بالحياة بعد الهجوم.

وجاء في الدعوى أنها خضعت لعمليات جراحية طارئة في القلب والرئة وأمضت أكثر من أسبوع في وحدة العناية المركزة في نيويورك للتعافي من إصاباتها.

ولا تزال رستم تعاني من صدمة جسدية ونفسية شديدة ناجمة عن الحادث وهي غير قادرة على العمل، حسبما قال محاميها لصحيفة The Washington Post.