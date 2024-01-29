تم إلغاء موعدها الغرامي... ولكنها التقت ببديل وهذا ما حصل!

لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!

لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!

طعنها قاتل متسلسل 14 مرة في أعضائها الحيوية... فهل تمكنت من البقاء على قيد الحياة؟!