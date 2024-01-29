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تم إلغاء موعدها الغرامي... ولكنها التقت ببديل وهذا ما حصل!
منوعات
2024-01-29 | 06:30
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تم إلغاء موعدها الغرامي... ولكنها التقت ببديل وهذا ما حصل!
تم إلغاء موعدها الغرامي... ولكنها التقت ببديل وهذا ما حصل!
كانت كاميلا تعيش مع والدها في غرب لندن عندما قررت دراسة القانون.
وفي تلك الفترة، كانت الشابة عازبة، فاقترحت عليها إحدى صديقاتها الذهاب في موعد مع أحد زملاء صديقها. ووافقت على الذهاب في موعد مزدوج مع صديقتها وحبيبها وشخص يعرفه الأخير.
ولكن عندما تم إلغاء موعد كاميلا، كانت صديقتها مترددة في إعادة ترتيب اللقاء، فطلب حبيب الأخيرة من زميل آخر له يدعى كريس الانضمام إليهم. علماً أن كريس لم يكن يعلم بوجود كاميلا التي تنتظر مقابلة شخص في موعد غرامي.
وبحسب موقع
"ذا غارديين"
، ذهب الأربعة إلى إحدى الحانات. وعندما التقى كريس بكاميلا، قال إنها أعجبته، ولكن هذا الإعجاب لم يكن متبادلاً في البداية.
ولكن عندما بدأا الحديث، كان هناك جاذبية بينهما، وكلما تحدثا أكثر، كلما ازداد الإعجاب. كما أنهما اكتشفا أنهما كانا يعملان لدى نفس الوكيل العقاري في الماضي، حتى أنهما حضرا بعض الحفلات المشتركة من دون أن يلتقيا.
وخلال الموعد، رتب الأصدقاء الأربعة للذهاب إلى حفل بعد أسبوع، وكان كريس وكاميلا قد ذهبا في موعد آخر بمفردهما قبل الحفل، وهكذا بدأت تتطور علاقتهما.
وقررت كاميلا بعد ذلك العودة إلى الجامعة لإكمال دراستها، فانتقل الثنائي إلى شقة كريس، وتزوجا في آب 2021، ووُلد ابنهما في نهاية عام 2021.
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