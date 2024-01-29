الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!
منوعات
2024-01-29 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!
توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!
تلقى الشاب "دان غودلي"، البالغ 31 عامًا، أسوأ الأخبار الممكنة بعد إصابته بسرطان البنكرياس، كما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أن الورم كان ملتفًا حول شريان رئيسي، ما يجعل العلاج خطيرًا للغاية.
وكان من المقرر أن يتلقى غودلي علاجًا نادرًا يهاجم الخلايا السرطانية بتيار كهربائي، يُعرف بالتثقيب الكهربائي، ولكن بينما كان الأخير داخل العملية، قرر الأطباء إجراء جراحة نادرة للغاية، والتي تضمنت إزالة العضو بالكامل.
وتضمنت عملية استئصال البنكرياس أيضًا إزالة المرارة والقناة الصفراوية، وتعتبر هذه الجراحة نادرة للغاية كما أنّها تستطيع القضاء على السرطان بحال نجاحها.
وبفضل قرار الأطباء المفاجئ، تخلّص غودلي من السرطان، وهو أمر لم يكن يتوقع أن يحدث.
ويُذكر أنّه تم تشخيص غودلي بالسرطان في تشرين الثاني عام 2021 وقيل له أن متوسط الوقت المتبقي له هو 12 إلى 18 شهرًا.
وتقدّم حينها غودلي لخطبة صديقته آنا، في المستشفى، بعد ثوانٍ فقط من سماع الأخبار السيئة، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
آخر الأخبار
منوعات
واحدة...
مذهلة
لناجٍ
السرطان
والعلاج
ونادر!
التالي
فتح كيس التوابل ثم اكتشف الصدمة: "سكوتي" كان يعيش داخله ولكن!
لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-01-13
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
رياضة
2024-01-13
"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-15
اكتشاف فريد من نوعه... كوكب جديد قد يفسّر سر تكوين الأرض!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-15
اكتشاف فريد من نوعه... كوكب جديد قد يفسّر سر تكوين الأرض!
0
فنّ
2023-12-14
توم كروز يعيش قصة حب جديدة مع فتاة تصغره سناً...من هي؟
فنّ
2023-12-14
توم كروز يعيش قصة حب جديدة مع فتاة تصغره سناً...من هي؟
0
صحة وتغذية
2023-11-24
إنجاز علمي جديد... اكتشاف طريقة جديدة لتفجير "أبواب" الخلايا السرطانية!
صحة وتغذية
2023-11-24
إنجاز علمي جديد... اكتشاف طريقة جديدة لتفجير "أبواب" الخلايا السرطانية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:30
بعد بلوغها مرحلة متقدّمة من التهاب المفاصل كادت فيها أن تفقد قدرتها على الحركة... هذا ما اعتمدته كبديل عن العلاج التقليدي!
منوعات
10:30
بعد بلوغها مرحلة متقدّمة من التهاب المفاصل كادت فيها أن تفقد قدرتها على الحركة... هذا ما اعتمدته كبديل عن العلاج التقليدي!
0
منوعات
10:08
أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟
منوعات
10:08
أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟
0
منوعات
09:01
كاد أن يفقد هذا المولود حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!
منوعات
09:01
كاد أن يفقد هذا المولود حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!
0
منوعات
08:48
العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!
منوعات
08:48
العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-28
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
فنّ
2024-01-28
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
0
آخر الأخبار
12:05
رويترز: المتحدث باسم الحكومة الأردنية يقول إن الهجوم الذي استهدف عسكريين أميركيين لم يقع على الأرض الأردنية
آخر الأخبار
12:05
رويترز: المتحدث باسم الحكومة الأردنية يقول إن الهجوم الذي استهدف عسكريين أميركيين لم يقع على الأرض الأردنية
0
آخر الأخبار
2024-01-17
بوحبيب لـ"حوار المرحلة": هناك دول أوروبية على خلاف حاد مع النظام السوري وهي لا تريد اعادة النازحين السوريين الى بلدهم والحل بأن تقتنع بأن تقدم المساعدات المادية لهم وهم داخل أراضيهم والنزوح السوري كلّف لبنان 40 مليار دولار تقريبًا
آخر الأخبار
2024-01-17
بوحبيب لـ"حوار المرحلة": هناك دول أوروبية على خلاف حاد مع النظام السوري وهي لا تريد اعادة النازحين السوريين الى بلدهم والحل بأن تقتنع بأن تقدم المساعدات المادية لهم وهم داخل أراضيهم والنزوح السوري كلّف لبنان 40 مليار دولار تقريبًا
0
منوعات
2024-01-27
زواج ثم خيانة فتبدّل غريب للأحداث... ما حصل مع هذه المرأة صادم!
منوعات
2024-01-27
زواج ثم خيانة فتبدّل غريب للأحداث... ما حصل مع هذه المرأة صادم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:01
بعد تعليق الدول تمويلها للأونروا... وقفات إحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان
أخبار لبنان
08:01
بعد تعليق الدول تمويلها للأونروا... وقفات إحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان
0
أخبار لبنان
07:59
هجمات حزب الله بإتجاه المراكز العسكرية الاسرائيلية تزداد... ما جديد الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
07:59
هجمات حزب الله بإتجاه المراكز العسكرية الاسرائيلية تزداد... ما جديد الجبهة الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من جامعةٍ للنساء فقط الى واحدة من أهمّ الجامعات في المنطقة... هذه قصّة الـLAU
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من جامعةٍ للنساء فقط الى واحدة من أهمّ الجامعات في المنطقة... هذه قصّة الـLAU
0
رياضة
13:44
لبنان يتحضر لخوض ديفس كاب للتنس في الأراضي المصرية... والسبب؟
رياضة
13:44
لبنان يتحضر لخوض ديفس كاب للتنس في الأراضي المصرية... والسبب؟
0
رياضة
13:42
جولة على الأخبار الرياضيّة.. من التنس الى كرة القدم فَكُرة السلّة
رياضة
13:42
جولة على الأخبار الرياضيّة.. من التنس الى كرة القدم فَكُرة السلّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تدريبات إسرائيلية على الحدود الشمالية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تدريبات إسرائيلية على الحدود الشمالية... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لإسرائيل بنك أهداف محدد في قرى الجنوب... فما هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لإسرائيل بنك أهداف محدد في قرى الجنوب... فما هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
طوني ورد يطلق مجموعته لربيع وصيف 2024 خلال أسبوع الموضة في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
طوني ورد يطلق مجموعته لربيع وصيف 2024 خلال أسبوع الموضة في باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:27
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
حال الطقس
01:27
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
2
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
3
منوعات
10:35
ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟
منوعات
10:35
ثروته تجاوزت إيلون ماسك... من هو أغنى شخص في العالم؟
4
فنّ
11:00
شوهدا في لندن... جيجي حديد في علاقة حصرية مع ممثل عالمي: من هو؟ (صور)
فنّ
11:00
شوهدا في لندن... جيجي حديد في علاقة حصرية مع ممثل عالمي: من هو؟ (صور)
5
اخبار البرامج
16:54
يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: "كان متزوجاً من امراة أخرى"... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)
اخبار البرامج
16:54
يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: "كان متزوجاً من امراة أخرى"... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)
6
اخبار البرامج
17:41
كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)
اخبار البرامج
17:41
كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)
7
منوعات
13:15
فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!
منوعات
13:15
فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!
8
آخر الأخبار
11:37
بايدن: الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق
آخر الأخبار
11:37
بايدن: الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More