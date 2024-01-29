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توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!

توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!





وكان من المقرر أن يتلقى غودلي علاجًا نادرًا يهاجم الخلايا السرطانية بتيار كهربائي، يُعرف بالتثقيب الكهربائي، ولكن بينما كان الأخير داخل العملية، قرر الأطباء إجراء جراحة نادرة للغاية، والتي تضمنت إزالة العضو بالكامل.



وتضمنت عملية استئصال البنكرياس أيضًا إزالة المرارة والقناة الصفراوية، وتعتبر هذه الجراحة نادرة للغاية كما أنّها تستطيع القضاء على السرطان بحال نجاحها.



وبفضل قرار الأطباء المفاجئ، تخلّص غودلي من السرطان، وهو أمر لم يكن يتوقع أن يحدث.



ويُذكر أنّه تم تشخيص غودلي بالسرطان في تشرين الثاني عام 2021 وقيل له أن متوسط الوقت المتبقي له هو 12 إلى 18 شهرًا.



وتقدّم حينها غودلي لخطبة صديقته آنا، في المستشفى، بعد ثوانٍ فقط من سماع الأخبار السيئة، وفق ما نقل موقع " تلقى الشاب "دان غودلي"، البالغ 31 عامًا، أسوأ الأخبار الممكنة بعد إصابته بسرطان البنكرياس، كما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أن الورم كان ملتفًا حول شريان رئيسي، ما يجعل العلاج خطيرًا للغاية.وكان من المقرر أن يتلقى غودلي علاجًا نادرًا يهاجم الخلايا السرطانية بتيار كهربائي، يُعرف بالتثقيب الكهربائي، ولكن بينما كان الأخير داخل العملية، قرر الأطباء إجراء جراحة نادرة للغاية، والتي تضمنت إزالة العضو بالكامل.وتضمنت عملية استئصال البنكرياس أيضًا إزالة المرارة والقناة الصفراوية، وتعتبر هذه الجراحة نادرة للغاية كما أنّها تستطيع القضاء على السرطان بحال نجاحها.وبفضل قرار الأطباء المفاجئ، تخلّص غودلي من السرطان، وهو أمر لم يكن يتوقع أن يحدث.ويُذكر أنّه تم تشخيص غودلي بالسرطان في تشرين الثاني عام 2021 وقيل له أن متوسط الوقت المتبقي له هو 12 إلى 18 شهرًا.وتقدّم حينها غودلي لخطبة صديقته آنا، في المستشفى، بعد ثوانٍ فقط من سماع الأخبار السيئة، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.