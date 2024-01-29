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فتح كيس التوابل ثم اكتشف الصدمة: "سكوتي" كان يعيش داخله ولكن!

منوعات
2024-01-29 | 07:36
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فتح كيس التوابل ثم اكتشف الصدمة: &quot;سكوتي&quot; كان يعيش داخله ولكن!
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فتح كيس التوابل ثم اكتشف الصدمة: "سكوتي" كان يعيش داخله ولكن!

فتح كيس التوابل ثم اكتشف الصدمة: "سكوتي" كان يعيش داخله ولكن!

اكتشف رجل أبو بريصًا صغيرًا حيًّا داخل كيس التوابل والفلفل المجمد الخاص به، وفق ما نقل موقع
"ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، أُصيب "كيفن كوثبرت" بالذهول بعد سقوط مخلوق غريب من الكيس داخل مطبخه، لكن صدمته الأولى لم تكن كافية  إذ بدأ الزاحف يتلوى واتضح أنه على قيد الحياة.

وبعد القيام بهذا الاكتشاف الغريب، كان الرجل، البالغ من العمر 53 عامًا، مصممًا على الحفاظ على حيوانه الأليف الجديد، وأطلق عليه تسمية "سكوتي".

وتمكن الخبراء في حديقة حيوان "Welsh Mountain" القريبة من تحديد نوعية الحيوان الأليف الجديد وهو تمساح أبو بريص، والذي يتواجد عادةً في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، عاد كوثبرت إلى المتجر ليخبر الموظفين بما وجده، ولم يصدقوه، وعند رؤية الصورة صدقوه على الفور وطلبوا منه جلب الحيوان لإعادته إلى المكتب الرئيسي ولكنه رفض لأن الأخير على قيد الحياة.

ولكن مغامرة سكوتي حملت أخبارًا مثيرة للقلق، بعد كشف الفريق البيئي التابع للمجلس المحلي لكيفن بأن هذا الحيوان حامل للسالمونيلا وأنوعا من البكتيريا، ما دفع كوثبرت على الفور الى تنظيف وتعقيم ثلاجته.

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