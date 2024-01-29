فتح كيس التوابل ثم اكتشف الصدمة: "سكوتي" كان يعيش داخله ولكن!

درجة الحرارة كانت 23 درجة تحت الصفر... متزلجة حوصرت لمدة 15 ساعة على الجليد: هل استطاعت النجاة؟

درجة الحرارة كانت 23 درجة تحت الصفر... متزلجة حوصرت لمدة 15 ساعة على الجليد: هل استطاعت النجاة؟

توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!