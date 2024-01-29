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درجة الحرارة كانت 23 درجة تحت الصفر... متزلجة حوصرت لمدة 15 ساعة على الجليد: هل استطاعت النجاة؟

درجة الحرارة كانت 23 درجة تحت الصفر... متزلجة حوصرت لمدة 15 ساعة على الجليد: هل استطاعت النجاة؟







وكانت مونيكا لاسو تتزلج في منتجع "هيفنلي" للتزلج يوم الخميس، وأصبحت متعبة للغاية، بحيث لم تتمكن من النزول إلى الجبل. فقررت القفز على متن الـ "غندول" للعودة إلى قاعدة الجبل، وفق موقع



وبعد دقائق من ركوبه، توقف التلفريك المعلق عن العمل، وتُركت الشابة معلّقة في الهواء.



وقالت لاسو إنها صرخت طلباً للمساعدة لكن لم يسمعها أحد ، ولم يكن هاتفها المحمول معها، ففقدت صوتها من شدة الصراخ.



وقامت الشابة بفرك يديها وقدميها في محاولة لتدفئة نفسها طوال الليل مع انخفاض درجات الحرارة إلى 23 درجة.



وبحسب ما ورد، اتصل أصدقاء لاسو بالشرطة مساء الخميس للإبلاغ عن اختفاء صديقتهم، لكنهم لم يستطيعوا العثور عليها.



وفي صباح يوم الجمعة، بدأ الطاقم بتشغيل الـ "غندول" ليكتشفوا أن لاسو كانت محاصرة طوال الليل.



ويُذكر أنها استجابت ورفضت نقلها إلى مستشفى قريب.

تم العثور على متزلجة على الجليد كان قد تم الإبلاغ عن اختفائها في كاليفورنيا يوم الخميس، بعد أن أمضت 15 ساعة وهي محاصرة في مصعد التزلج “gondola” وسط درجات حرارة متجمدة.وكانت مونيكا لاسو تتزلج في منتجع "هيفنلي" للتزلج يوم الخميس، وأصبحت متعبة للغاية، بحيث لم تتمكن من النزول إلى الجبل. فقررت القفز على متن الـ "غندول" للعودة إلى قاعدة الجبل، وفق موقع "فوكس نيوز" وبعد دقائق من ركوبه، توقف التلفريك المعلق عن العمل، وتُركت الشابة معلّقة في الهواء.وقالت لاسو إنها صرخت طلباً للمساعدة لكن لم يسمعها أحد ، ولم يكن هاتفها المحمول معها، ففقدت صوتها من شدة الصراخ.وقامت الشابة بفرك يديها وقدميها في محاولة لتدفئة نفسها طوال الليل مع انخفاض درجات الحرارة إلى 23 درجة.وبحسب ما ورد، اتصل أصدقاء لاسو بالشرطة مساء الخميس للإبلاغ عن اختفاء صديقتهم، لكنهم لم يستطيعوا العثور عليها.وفي صباح يوم الجمعة، بدأ الطاقم بتشغيل الـ "غندول" ليكتشفوا أن لاسو كانت محاصرة طوال الليل.ويُذكر أنها استجابت ورفضت نقلها إلى مستشفى قريب.