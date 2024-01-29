يبلغ من العمر عامين... تعرّفوا إلى أصغر شخص يصل إلى جبل إيفرست! (صور)

أحرز كارتر دالاس، الطفل البريطاني البالغ من العمر عامين، إنجازاً استثنائياً كأصغر شخص يصل إلى "كامب جبل إيفرست هيلي تريك"، وهي البوابة الرئيسية إلى أعلى قمة جبل إيفرست في العالم.

وتمت الرحلة في 25 تشرين الأول، حيث صعد كارتر إلى الموقع الجنوبي في نيبال الواقع على ارتفاع يصل إلى 17598 قدما فوق مستوى سطح البحر.

وكانت الرحلة برفقة والديه، روس وجايد، اللذين يبلغان من العمر 31 عامًا، بحسب موقع " ديلي ميل ".

ويُذكر أن كان الرقم القياسي لأصغر متسلق للمعسكر الأساسي سابقًا تابعاً لطفل تشيكي يبلغ من العمر أربع سنوات.

وفي حديثه عن تجربة تسلق جبل إيفرست، قال روس، البالغ من العمر 35 عامًا والذي كان مديرًا كبيرًا في مجال المبيعات سابقًا، إن كارتر تصرف بشكل مذهل وبالتالي فهو "أفضل من والديه".

وأضاف روس أنهم كانوا مستعدين جيدًا للرحلة بفضل تدريباتهم المنتظمة على "تقنيات التنفس" والتصرف حيال الحمامات الجليدية الباردة، الأمر الّذي شمل الصغير كارتر أيضًا.