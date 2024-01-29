صاحبة أطول شعر ذراع تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية... شعرة واحدة جعلتها تفوز باللقلب وطولها صادم! (فيديو وصور)

دخلت امرأة في كاليفورنيا رسميا موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن "أطول شعر ذراع (أنثى)" بعد أن وصل طول خصلة من شعر ذراعها إلى أكثر من سبع بوصات.
وسجلت ماسي ديفيس-ساذرلاند من تريسي، كاليفورنيا، الرقم القياسي في كانون الأول 2023، حسبما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في بيان صدر يوم 18 كانون الثاني.
وهناك خصلة على ذراعها الأيمن يبلغ طولها 18.40 سم، أي ما يعادل 7.24 بوصة.
وقالت ديفيس-ساوذرلاند إن شعر ذراعها الطويل بشكل غير طبيعي شوهد لأول مرة في عام 2012 من قبل شقيق صديقتها، مضيفة: "كنت في ديزني لاند مع عائلة صديقتي كايلي عندما أشار شقيقها إلى وجود شعرة على ذراعي".
وأراد شقيق صديقتها نتف الشعرة، لكن ديفيس-ساوذرلاند رفضت... وحتى في ذلك الوقت، اعتقدت أنها قد تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وأوضحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن شعر الذراع يبلغ طوله عادة حوالي سنتيمتر واحد. معظم شعر ذراع ديفيس-ساوذرلاند الآخر هو الطول المعتاد، وفق ما نقل موقع فوكس نيوز
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وشددت الشابة على أن "لم يقترب أي شعر آخر من شعر ذراعي من الطول"، مضيفة: "إن شعر ذراعها كله بطول طبيعي لشعر الذراع الا هذه الشعرة".
وقالت لموسوعة غينيس للأرقام القياسية إنه خلال 11 عامًا منذ اكتشاف شعر ذراعها الطويل جدًا، نما أكثر من 15 سم مرات عدة، لكنه إما سقط أو تم انتزاعه عن طريق الخطأ قبل أن يتم قياسه واعتماده.
وأضافت أن عملية قياس الرقم القياسي العالمي تطلبت محاولات عدة، قبل أن تصل إلى الرقم الذي كانت سعيدة به.
وقالت لموسوعة غينيس: "قررت قبل الأوان أن أذهب إلى طبيبتي لكي تقيس شعر ذراعي وأجمع الأدلة التي أستطيع الحصول عليها قبل احتمال فقدان شعر ذراعي وعدم وجود أي شيء لتقديمه بمجرد الموافقة على طلبي". وجاء القياس الأول عند 14.2 سنتيمترًا.
في حين أن هذا لا يزال هو الرقم القياسي، عرفت ديفيس-ساوذرلاند أنها نمت شعرًا أطول في الماضي.
وبعد شهر، أصبح شعرها أطول، وأعادت قياسه. وقالت ديفيس-ساوذرلاند إن حجمه هذه المرة بلغ 15.8 سنتيمترا، لكن "العملية بدت مستعجلة، ولم أتمكن من الحصول على كل الأدلة التي أحتاجها".
وعثرت ديفيس-ساذرلاند على طبيب كان على استعداد لقياس شعر ذراعها من أجل التسجيل الرسمي.
وعلى الرغم من الطبيعة غير العادية لطلبها، قالت: "لم يجعلني الطبيب أشعر بشيء غريب بشأن ما كنت أطلبه".
وفي ذلك الوقت، بلغ طول شعر ذراعها 18.4 سم، وتم توثيقه كسجل رسمي.
وبالنظر إلى المستقبل، قالت ديفيس-ساذرلاند إنها تأمل في تحطيم الرقم القياسي الخاص بها، وكذلك الرقم القياسي لـ "أطول شعر ذراع (ذكر)".
وتم تسجيل هذا الرقم القياسي في آب 2017 من قبل رجل يدعى ديفيد ريد، حسبما ذكر موقع غينيس للأرقام القياسية، وتم قياس شعر ذراع ريد بـ 21.7 سم.