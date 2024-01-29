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العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!

منوعات
2024-01-29 | 08:48
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العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!
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العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!

العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!

مع تلاشي ذكريات معايير مكان العمل في عصر وباء كورونا، لا تقوم الشركات بدفع الموظفين مرة أخرى إلى المكتب فحسب، بل تتخلص من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وأظهرت بيانات جديدة أن العاملين عن بعد بدوام كامل كانوا أكثر عرضة للتسريح بنسبة 35٪ من نظرائهم في المكاتب في عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ووجدت بيانات من Live Data Technologies أنه تم تسريح 10% من الموظفين عن بعد في العام الفائت، مقارنة بـ 7% فقط من الزملاء العاملين في المكاتب أو الزملاء المختلطين.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب موجة تسريح العمال في العام الفائت والموجة الأخيرة من تخفيضات الوظائف التي شملت قطاعات مختلفة، مما أثر على وسائل الإعلام مثل Business Insider وLos Angeles Times وPitchfork وSports Illustrated، ومواقع تجارية مثل Ebay وWayfair، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft.

"عندما يتلقى مدير التوظيف أخبارًا، يتعين عليه الاستغناء عن 10% من الموظفين، فمن الأسهل وضع شخص على القائمة ليس لديك علاقة شخصية وثيقة معه،" قالت أندي تشالنجر، نائبة الرئيس الأول في شركة تشالنجر للتوظيف الخارجي. 

ويقول جورج بن، نائب الرئيس الإداري في شركة غارتنر الاستشارية، إن هذا ليس مفاجئا. وكشف استطلاع أجرته الشركة عام 2021 أن المديرين والمديرين التنفيذيين يعتقدون أن الموظفين داخل المكاتب هم من ذوي الأداء الأعلى، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال بريان كروب، رئيس أبحاث الموارد البشرية في شركة غارتنر، لصحيفة The Washington Post: "يعتقد المديرون أن الموظفين الذين يعملون عن بعد هم أقل أداءً من أولئك الذين يأتون إلى المكتب".

وأضاف: "سيكونون في المتوسط أكثر عرضة لتسريح أولئك الذين يعملون عن بعد من أولئك الذين يأتون إلى المكتب... ببساطة: إنه بعيد عن الأنظار، بعيد عن العقل".

وفي حديثها للمجلة، أكدت أليسا سيسكي، المتخصصة في اكتساب المواهب في سان أنطونيو، أن هناك القليل من "الاتصال الشخصي" بالعاملين عن بعد، مما يجعل "التخلص منهم سهلاً".

ولهذا السبب لم يكن مفاجئًا أن يتم تسريح سيسكي، البالغة من العمر 40 عامًا، في عام 2022 من وظيفتها البعيدة تمامًا، حيث كان رئيسها يقيم في إنكلترا.

لكن النتائج التي توصلت إليها Live Data Technologies وجدت أيضًا أن العاملين عن بعد هم أكثر عرضة لترك الوظيفة، حيث ترك 12% من الموظفين عن بعد شركاتهم ووجدوا وظيفة جديدة في غضون شهرين من العام الفائت. فقط 9% من العاملين المختلطين أو العاملين شخصيًا فعلوا الشيء نفسه.

وقال ديفيد ريش، مسؤول التوظيف في صناعة سلسلة التوريد: "نحن نحذرهم، تعالوا بسهولة، اذهبوا بسهولة... سوف تستثمر الشركة في شخص يستثمر فيها."
 

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للطرد

أولئك

الذين

يأتون

مكاتبهم...

إليكم

السبب!

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