كاد أن يفقد هذا المولود حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!

كاد أن يفقد هذا المولود حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!

روت "إيما كورتي" الأسترالية عن حادثة مرعبة حصلت معها العام الفائت، حين توقف مولودها، عن التنفس وتحول لونه إلى الأزرق، على الرغم من أن الأعراض الوحيدة التي ظهرت عليه كانت الخمول وفقدان الشهية.



وفي هذا السياق، نقلت كورتي طفلها، البالغ من العمر ثمانية أسابيع فقط، فورًا إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث تدهورت حالته بسرعة داخل غرفة الطوارئ، واضطر إلى قضاء خمسة أيام على جهاز التنفس الاصطناعي.



وفي التفاصيل، شعرت كورتي بعدم الارتياح عندما لاحظت أن ابنها كان يكافح من أجل تناول الطعام، وكان يعاني من السبات العميق أكثر من المعتاد بعد حوالي شهر من عودته إلى المنزل، وفق ما نقل موقع