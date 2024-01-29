الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
12
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
12
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هذا المولود كاد أن يفقد حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!
منوعات
2024-01-29 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هذا المولود كاد أن يفقد حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!
هذا المولود كاد أن يفقد حياته أكثر من مرة... مرض خبيث ونادر لم تظهر عوارضه سوى بالخمول وفقدان الشهية!
روت "إيما كورتي" الأسترالية عن حادثة مرعبة حصلت معها العام الفائت، حين توقف مولودها، عن التنفس وتحول لونه إلى الأزرق، على الرغم من أن الأعراض الوحيدة التي ظهرت عليه كانت الخمول وفقدان الشهية.
وفي هذا السياق، نقلت كورتي طفلها، البالغ من العمر ثمانية أسابيع فقط، فورًا إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث تدهورت حالته بسرعة داخل غرفة الطوارئ، واضطر إلى قضاء خمسة أيام على جهاز التنفس الاصطناعي.
وفي التفاصيل، شعرت كورتي بعدم الارتياح عندما لاحظت أن ابنها كان يكافح من أجل تناول الطعام، وكان يعاني من السبات العميق أكثر من المعتاد بعد حوالي شهر من عودته إلى المنزل، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وطلب الطبيب من كورتي أن تكون أكثر يقظة بشأن صحة الطفل، حيث لاحظت مرة أن الطفل تعرج، وانخفض الأوكسيجين لديه لدرجة أن أصبح لون وجهه أزرق، وبدأت حينها محاولات الإنعاش.
وكان على كورتي أن تقف وتشاهد عاجزة بينما يقوم الأطباء والممرضات بإنعاش مولودها الجديد الذي يبلغ من العمر أسابيع حتى استقرت حالته.
وخضع الطفل حينها لاختبارات عدة حيث حاول الأطباء معرفة سبب مرضه، وتبيّن أنه مصاب بالإنتان التنفسي، إذ كانت النتيجة إيجابية للعديد من فيروسات جهاز التنفس، كما أن رئتي الأخير توقفت عن العمل.
وبعد خمسة أيام، كان على الأطباء مراقبة كيف سيتجاوب الطفل عند تحريره من جهاز التنفس الصناعي لأنه قد يسبب له المزيد من المضاعفات، مثل تلف الدماغ، ولكنه استطاع التنفس بمفرده.
وقضى الطفل أسبوعين آخرين في المستشفى للتعافي، وكان جهاز المناعة لديه ضعيفًا، لذا كان على الوالدين توخي الحذر الشديد حتى لا يعرضاه للعدوى والأمراض.
وبعد وقت قصير من عودته إلى المنزل، تلقت كورتي أخبارًا عن إصابة طفلها بما يسمى مرض الورم الحبيبي المزمن (CGD)، وهي حالة نقص المناعة المزمنة التي تمنع قدرة الجسم على محاربة الالتهابات الخطيرة.
وقال الأطباء إنه من الممكن التعايش مع مرض الطفل ولكن على والديه تأمين الحماية المطلوبة له، لأن جسده لا يستطيع محاربة أي بكتيريا.
والعلاج الوحيد كان زرع نخاع العظم، وكان والده كايل مرشحًا مثاليًّا للجراحة، وهذه العملية يمكن أن تمنح الطفل خلايا جذعية صحية يحتاجها ليتمكن من مقاومة الأمراض، وكان هذا أفضل قرار اتخذه والدي الطفل على الإطلاق.
وفي اليوم التالي بعد انتهاء الطفل من العلاج الكيميائي، تم زرع دم والده في عملية تسمى التطعيم، وبعدها اضطر الطفل إلى البقاء في عزلة صارمة أخرى لمدة أربعة أسابيع.
ويستغرق الأمر عادة حوالي 12 شهرًا حتى ينمو نظام المناعة لدى الطفل بالكامل مرة أخرى، لكنه يتمتع الآن بصحة جيدة.
وقالت كورتي إن التجربة علمتها مدى أهمية التبرع بالدم والبلازما ونخاع العظام للعديد من الأشخاص.
آخر الأخبار
منوعات
المولود
حياته
مرة...
ونادر
عوارضه
بالخمول
وفقدان
الشهية!
التالي
ارتدت اللون الأبيض في حفل زفاف شقيقتها... هل انزعجت منها الأخيرة؟
بعد 4 ساعات من التأخير... فتح الباب "بتحدٍ": ماذا حدث على متن الطائرة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-16
أصيب بقرص هوكي في رقبته... إبن الـ11 عاماً يفقد حياته بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-12-16
أصيب بقرص هوكي في رقبته... إبن الـ11 عاماً يفقد حياته بطريقة مأساوية!
0
آخر الأخبار
14:43
البنتاغون: إرتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40
آخر الأخبار
14:43
البنتاغون: إرتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40
0
منوعات
10:38
دمّرت نظام حياتها وحياة عائلتها... عابرة جنسية تشعر بالندم على التحوّل: "النساء المتحوّلات لسن نساء!"
منوعات
10:38
دمّرت نظام حياتها وحياة عائلتها... عابرة جنسية تشعر بالندم على التحوّل: "النساء المتحوّلات لسن نساء!"
0
منوعات
08:48
العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!
منوعات
08:48
العاملون عن بعد أكثر عرضة للطرد من أولئك الذين يأتون إلى مكاتبهم... إليكم السبب!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:29
تزوجت شبحاً ثم طلقته... هكذا تعرفت عليه والانفصال لم يكن سهلاً: مواعدة البشر عالم جديد تمامًا! (فيديو)
منوعات
15:29
تزوجت شبحاً ثم طلقته... هكذا تعرفت عليه والانفصال لم يكن سهلاً: مواعدة البشر عالم جديد تمامًا! (فيديو)
0
منوعات
15:17
استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: "هل يجب أن ألغي زفافي؟"
منوعات
15:17
استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: "هل يجب أن ألغي زفافي؟"
0
منوعات
13:29
ما عُثر عليه في مرحاض إحدى الحانات في هذا البلد مرعب... "هذا حادث مأساوي ونناشد الوالدة التواصل معنا"!
منوعات
13:29
ما عُثر عليه في مرحاض إحدى الحانات في هذا البلد مرعب... "هذا حادث مأساوي ونناشد الوالدة التواصل معنا"!
0
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-02
بعد تحديد الأطباء معدل بقائه على قيد الحياة... تجربة علمية تنقذه: إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-01-02
بعد تحديد الأطباء معدل بقائه على قيد الحياة... تجربة علمية تنقذه: إليكم التفاصيل!
0
امن وقضاء
2023-12-27
سوريّ يشمت باللبنانيّين.... وأمن الدّولة أوقفته
امن وقضاء
2023-12-27
سوريّ يشمت باللبنانيّين.... وأمن الدّولة أوقفته
0
صحة وتغذية
2024-01-26
رغم تجذر التقاليد الدينية... دولة جديدة تتجه نحو السماح بالإجهاض
صحة وتغذية
2024-01-26
رغم تجذر التقاليد الدينية... دولة جديدة تتجه نحو السماح بالإجهاض
0
أخبار دولية
04:55
إنترفاكس الروسية: بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة
أخبار دولية
04:55
إنترفاكس الروسية: بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
0
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرياضي أحرز لقب دورة دبي الدولية في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الرياضي أحرز لقب دورة دبي الدولية في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خطة استيطانية اسرائيلية تضع حكومة نتنياهو في مواجهة الداخل والخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:33
خطة استيطانية اسرائيلية تضع حكومة نتنياهو في مواجهة الداخل والخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أميركا سترد على مقتل جنودها في الاردن.. لكن متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أميركا سترد على مقتل جنودها في الاردن.. لكن متى وكيف؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:27
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
حال الطقس
01:27
منخفض جوي جديد يصل غدا والثلوج ستلامس هذا الارتفاع
2
منوعات
07:11
لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!
منوعات
07:11
لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!
3
فنّ
04:35
زواج نجمة The Voice... خبّأت زوجها على طريقة ميريام فارس (صور)
فنّ
04:35
زواج نجمة The Voice... خبّأت زوجها على طريقة ميريام فارس (صور)
4
اخبار البرامج
16:54
يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: "كان متزوجاً من امراة أخرى"... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)
اخبار البرامج
16:54
يوسف الخال يكشف عن ماضي والده الراحل: "كان متزوجاً من امراة أخرى"... وكيف وصف طفولته في غيابه؟ (فيديو)
5
اخبار البرامج
17:41
كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)
اخبار البرامج
17:41
كيف وصف يوسف الخال زواجه من نيكول سابا؟... وهذا ما قاله عن الغيرة الزوجية (فيديو)
6
فنّ
04:33
سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"
فنّ
04:33
سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"
7
فنّ
04:30
زوجة مروان خوري تفاجئه بحضور عائلته وأصدقائه... والسعادة تغمر قلبه (صور)
فنّ
04:30
زوجة مروان خوري تفاجئه بحضور عائلته وأصدقائه... والسعادة تغمر قلبه (صور)
8
منوعات
10:08
أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟
منوعات
10:08
أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More