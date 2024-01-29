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أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟

أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟





وبحسب موقع



ولكن ما حصل فعلياً هو أنه تواصل مع هوني وبدأ يراسلها ويدفع لها مبالغ إضافية من أجل فيديوهات حميمة فردية، حيث لا يكون لدى منشئي المحتوى أي فكرة عمن يشاهدهم.



وعندما كُشف أمره وهو يرسل رسائل، ألقى اللوم على صديقة زوجته المفضلة، أي هوني.



وفي مقطع فيديو شاركته الشابة الأسترالية قبل يومين، قدمت تحديثًا عن الوضع، حيث كانت تستعد لمقابلة صديقتها وزوجها لتناول وجبة الغداء لتبرئة نفسها، على الرغم من توترها تجاه الموضوع، خصوصاً وأن الزوج ألقى اللوم عليها وقال إنها كانت تعلم بهويته منذ البداية. وجدت نجمة OnlyFans الأسترالية "هوني بروكس"، نفسها في موقف صعب الأسبوع الماضي بعد أن اكتشفت أنها كانت على علاقة غرامية عن طريق الخطأ مع زوج صديقتها المفضلة.وبحسب موقع "ذا صن" ، اتهم الزوج، هوني نجمة الأفلام الإباحية، بالكذب.ولكن ما حصل فعلياً هو أنه تواصل مع هوني وبدأ يراسلها ويدفع لها مبالغ إضافية من أجل فيديوهات حميمة فردية، حيث لا يكون لدى منشئي المحتوى أي فكرة عمن يشاهدهم.وعندما كُشف أمره وهو يرسل رسائل، ألقى اللوم على صديقة زوجته المفضلة، أي هوني.وفي مقطع فيديو شاركته الشابة الأسترالية قبل يومين، قدمت تحديثًا عن الوضع، حيث كانت تستعد لمقابلة صديقتها وزوجها لتناول وجبة الغداء لتبرئة نفسها، على الرغم من توترها تجاه الموضوع، خصوصاً وأن الزوج ألقى اللوم عليها وقال إنها كانت تعلم بهويته منذ البداية.