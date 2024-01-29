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بعد بلوغها مرحلة متقدّمة من التهاب المفاصل كادت فيها أن تفقد قدرتها على الحركة... هذا ما اعتمدته كبديل عن العلاج التقليدي!

بعد بلوغها مرحلة متقدّمة من التهاب المفاصل كادت فيها أن تفقد قدرتها على الحركة... هذا ما اعتمدته كبديل عن العلاج التقليدي!

ادّعت "بام جوهال"، الأم البالغة من العمر 46 عامًا، أن اعتمادها نظامًا غذائيًّا نباتيّا خامًا مكّنها من القضاء على التهاب مفاصلها، وأنقذها من قضاء بقية حياتها على كرسي متحرك.



وقالت جوهال إن تجنب اللحوم والأطعمة المصنعة شفاها تماماً من التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي كان في كثير من الأحيان سيئاً للغاية لدرجة أنها لم تعد تستطيع النهوض من سريرها.



كما أن جوهال لم تكن قادرة على الدخول إلى الحمام بمفردها، ولكن بعد خمس سنوات من اعتمادها نظامًا غذائيًّا مكوّنًا من الفاكهة والخضروات النيئة، لم تعد تعاني من أي أعراض على الإطلاق.



واعتقدت جوهال أنها لو لم تغير نمط حياتها الغذائي، لكانت الآن على كرسي متحرك، على الرغم من أنّ الأخير لا يحظى بتأييد الأطباء، إذ أنهم يوصون باتباع نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة واسعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة.



وأوضحت جوهال إنها بدأت لأول مرة بتجربة النظام الغذائي الخام عام 2020، بعد رحلة تجارب طويلة مع الأدوية ومسكنات الألم.



وأخبرت جوهال أنها لاحظت اختلافًا في حركتها خلال ستة أشهر كما خفّت أعراض الالتهاب بسرعة، بعد البدء بالنظام الغذائي النباتي الخام.



وبالإضافة إلى الفواكه والخضروات، لجأت جوهال إلى المكملات العشبية لإضافة المزيد من العناصر الغذائية إلى نظامها الغذائي. المصدر