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أرضعت طفلها داخل القطار وهي واقفة... امرأة تشتكي من إجحاف الركاب وهذه تفاصيل ما حصل!

أرضعت طفلها داخل القطار وهي واقفة... امرأة تشتكي من إجحاف الركاب وهذه تفاصيل ما حصل!





وفي التفاصيل، كانت "سامانثا هولمز" مع زوجها "جاريد " في قطار لندن، وكانت تأمل العثور على مقعد حتى تتمكن من إطعام ابنتهما سيلين البالغة من العمر شهرين.



وزعمت هولمز أنه لم يعرها أيٌّ من الركاب الآخرين أي اهتمام على الرغم من بكاء ابنتها بشكل هستيري من شدة الجوع، ولذلك اضطرت إلى إرضاع طفلتها وهي واقفة.



ومنذ ذلك الحين انتقدت هولمز الركاب بسبب افتقارهم إلى اللباقة والتعاطف في هكذا ظرف، مشددة على الصعوبات التي تواجهها الأمهات أثناء التنقل عبر وسائل النقل العام. عبّرت امرأة عن غضبها بعد اضطرارها إلى إرضاع طفلها وهي واقفة لأنه لم يعرض عليها أحد مقعده، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت "سامانثا هولمز" مع زوجها "جاريد " في قطار لندن، وكانت تأمل العثور على مقعد حتى تتمكن من إطعام ابنتهما سيلين البالغة من العمر شهرين.وزعمت هولمز أنه لم يعرها أيٌّ من الركاب الآخرين أي اهتمام على الرغم من بكاء ابنتها بشكل هستيري من شدة الجوع، ولذلك اضطرت إلى إرضاع طفلتها وهي واقفة.ومنذ ذلك الحين انتقدت هولمز الركاب بسبب افتقارهم إلى اللباقة والتعاطف في هكذا ظرف، مشددة على الصعوبات التي تواجهها الأمهات أثناء التنقل عبر وسائل النقل العام.