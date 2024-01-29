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قتلت شابة نتيجة الغيرة فهربت من الشرطة... لن تصدقوا كيف تم القبض عليها!

منوعات
2024-01-29 | 11:52
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قتلت شابة نتيجة الغيرة فهربت من الشرطة... لن تصدقوا كيف تم القبض عليها!
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قتلت شابة نتيجة الغيرة فهربت من الشرطة... لن تصدقوا كيف تم القبض عليها!

تمكنت السلطات الأميركية من القبض على كايتلين أرمسترونغ، بتهمة القتل ضمن قصة حب ثلاثية، بعد فرارها من الولايات المتحدة وتغيير وجهها نتيجة جراحة تجميلية.
 
وبحسب ما كشف التقرير الرسمي أنه تم القبض على امرأة من ولاية تكساس، بعدما فرت إلى أميركا الوسطى بعد إطلاق النار على راكبة الدراجة المحترفة آنا موريا ويلسون في أيار 2022.
 
وتمكنت السلطات من ذلك بفضل استجابتها لإعلان زائف لمدربة يوغا كان قد وضعه الفيدراليون للقبض عليها. ربما كان هذا هو أملهم الأخير والأفضل، فقد طارد الحراس القاتلة الهاربة عبر الولايات المتحدة وحتى كوستاريكا، حيث اعتقدوا أنها كانت مختبئة بالقرب من الساحل، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز.
 
لكنها كانت حذرة بشكل مدهش، حيث استخدمت أسماء جديدة متعددة، بل وغيرت شكل أنفها من خلال الجراحة التجميلية لإبعاد السلطات عن مسارها.
 
لذا بدلاً من ذلك، جعلها الفيدراليون تأتي إليهم بنفسها.
 
وقد فعلوا ذلك من خلال استغلال حبها لليوغا: فقد وضعوا إعلانًا لمدرس يوغا على صفحة فيسبوك محلية في بلدة سانتا تيريزا في كوستاريكا.
 
لم ينجح الأمر في البداية، فقد استغرقها الأمر أسبوعًا تقريبًا للاستجابة على الإعلان الزائف. وتقضي أرمسترونغ الآن 90 عامًا حكمًا بالسجن لقتلها ويلسون في حالة من الغضب الناتج عن الغيرة بسبب علاقة سابقة مع حبيب أرمسترونغ القديم.
 

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