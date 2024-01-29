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"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
منوعات
2024-01-29 | 12:11
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"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
اكتشفت امرأة انتقلت إلى منزل فيكتوري تم تحويله أنه يحتوي على أكثر من مجرد ألواح أرضية مزعجة.
وقالت صاحبة المنزل المجهولة إن زوجها عثر على ما يعتقدون أنه قناع الموت، وهو عبارة عن قالب جبس من العصر الفيكتوري لوجه شخص بعد وفاته مباشرة، كامنًا تحت أرضيات منزلهم، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية ووجد قناع الموت هذا... إنه قناع موت، بلا شك، إنه قالب من الجبس وأنا متأكدة من أن الشخص كان ميتًا أو على الأقل فاقدًا للوعي، لأن أحد الجفون كان مفتوحًا قليلاً جدًا عندما تم عمل بصمة الوجه". كتبت السيدة على Reddit.
ووصفت القناع بأنه "لامرأة في منتصف العمر" من دون حواجب. ولم يتم تحديد هوية المرأة.
وكتبت: "لم يُكتب أي شيء على القناع، لا يوجد سوى خطاف صغير في الخلف يبدو وكأنه يمكن تثبيت القناع على الحائط".
ووصفت الاكتشاف بأنه "غامض للغاية"، متابعة: "المنزل الذي أعيش فيه هو منزل فيكتوري كلاسيكي تم تحويله إلى شقق منذ فترة... لم يكن هناك أي شيء محدد بجانب القناع، فقط الحصى والتربة".
وأوضحت أنها غير متأكدة مما يجب فعله بالقناع، قائلة: "لا أعرف ماذا أفعل به. هل سيكون من سوء الحظ بيعه؟ لا أعرف كيف أتخلص منه. وقالت: "لست حريصة جدًا على إبقائه في الشقة، فهو مخيف للغاية".
وشارك المعلقون الموجودون أسفل منشورها أفكارهم حول الخطوات التالية التي يجب عليها اتخاذها باستخدام "قناع الموت".
"هذا مثير للاهتمام بشكل لا يصدق بالنسبة لي"، كتب أحد الأشخاص: "أراهن أنه إذا كان لديك متجرًا محليًا للأشياء الغامضة والشذوذ، فسيحبون الحصول عليه".
إشارة الى أن فن صناعة أقنعة الموت يعود إلى عهد عملاء مصر عندما ساعدوا النحاتين في رسم الصور الشخصية وتماثيل المقابر، بحسب الموسوعة البريطانية.
لقد تم استخدامها على مر القرون من قبل ثقافات مختلفة، وفي إنكلترا وفرنسا في العصور الوسطى تم استخدامها لتماثيل الجنازة الملكية.
وكانت أقنعة الموت شائعة أيضًا في العصر الفيكتوري. اعتقد العلماء أن شخصية الشخص يمكن تحديدها من خلال شكل رأسه، وهو علم زائف يسمى علم فراسة الدماغ. بين عشرينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، حصل عالم فراسة الدماغ وصانع الأقنعة البريطاني، جيمس دي فيل، على حوالي 2000 عينة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
ومنذ حوالي 20 عامًا، تم اكتشاف أقنعة الموت الفيكتورية في قبو مستشفى ورسستر الملكي في إنكلترا.
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ألواح
الأرضية
عليه"...
اكتشاف
وغامض:
الموت؟!
(صورة)
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