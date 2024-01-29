"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)

ارتدت اللون الأبيض في حفل زفاف شقيقتها... هل انزعجت منها الأخيرة؟

ارتدت اللون الأبيض في حفل زفاف شقيقتها... هل انزعجت منها الأخيرة؟

بعد 4 ساعات من التأخير... فتح الباب "بتحدٍ": ماذا حدث على متن الطائرة؟