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دمر عائلته... هدية قدمها لوالده كشفت سرا فظيعا!
منوعات
2024-01-29 | 12:35
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دمر عائلته... هدية قدمها لوالده كشفت سرا فظيعا!
دمر عائلته... هدية قدمها لوالده كشفت سرا فظيعا!
فقدت إحدى العائلات والدتها في عام 2017، مما ترك أفرادها في حيرة متزايدة حول تاريخ عائلتهم. وقيل لهم إن لديهم أصولًا أوروبية وإنكليزية وأيرلندية من جهة أمهم وألمانية من جهة والدهم.
لقد كانوا يمزحون دائمًا بشأن عيونهم ذات اللون البني الداكن، حيث كان لدى والديهم عيون زرقاء زاهية - وهو أمر ممكن ولكنه غير محتمل في العادة.
حرصًا منهم على معرفة المزيد عن جذورهم، قاموا بشراء مجموعتين من عدة تحديد النسب (واحدة لهم وواحدة لأبيهم) وقد أصابتهم النتائج بالذهول، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وكتب أحدهم في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020: "بمجرد أن رأيت نتائجنا قد عادت، دخلت وتحققت من مقارناتنا... النتيجة كانت صادمة وجاءت على الشكل التالي: "علاقتك الجينية: نحن لم نكتشف الحمض النووي المشترك بينك وبين الأب... هذا يعني أنك على الأرجح لا تشارك الأسلاف في الأجيال الأربعة الماضية"".
"لقد تزوج والداي لمدة 17 عامًا قبل إنجابي. لقد تزوجا لأكثر من 40 عامًا قبل وفاة والدتي. لقد حظيا بزواج جميل ورائع، وحتى يومنا هذا لا يزال والدي يتفاخر بأنهما لم يتشاجرا أبدًا على أي شيء... وعندما اتصلت بوالدي وأنا أبكي لأخبره بالنتائج، رفض تصديقي"، بحسب الشاب.
وأضاف: "لم أتمكن من النوم منذ أن اكتشفت كل هذا... ما زلت أحب الرجل الذي كنت أدعوه أبي طوال حياتي أكثر من أي شيء آخر. لقد كان بجانبي أكثر من أي شخص آخر، خلال كل الأوقات الأكثر صعوبة خلال 30 عامًا من حياتي. أنا أحب والدي".
وتلقى المنشور مئات التعليقات على موقع Imgur، حيث أجاب أحدهم ببساطة: "لا يزال والدك". ونصح آخر: "سأذهب إلى الطبيب وأجري لك ولوالدك اختبارًا رسميًا من قبل عالم الوراثة قبل تصديق هذه النتيجة. يمكن أن تكون المعدات معيبة".
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