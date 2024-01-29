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قبل شهرين من زفافها تعرضت لسرقة ضخمة... والسارق: والدها؟!
منوعات
2024-01-29 | 13:05
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قبل شهرين من زفافها تعرضت لسرقة ضخمة... والسارق: والدها؟!
قبل شهرين من زفافها تعرضت لسرقة ضخمة... والسارق: والدها؟!
اكتشفت عروس أن والدها سرق المال الذي ادخرته ليوم زفافها.
وزعمت العروس الغاضبة أن والدها سرق بعضًا من أموال زفافها، ويرفض أيضًا دفع الأموال التي وعد بها عندما قام الزوجان بالترتيبات اللازمة، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وهي الآن تفكر في قطع علاقاتها مع والدها بعد أن تراجع عن كلمته - بل وسرق منها الأموال التي قدمها لها جدها. ومما زاد الطين بلة أنه سرق المال قبل شهرين من الزفاف.
وكانت العروس المجهولة تخطط للهروب مع زوجها، لكن الزوجين قررا فيما بعد أنهما يريدان إقامة حفل زفاف تقليدي بدلاً من ذلك. ومع ذلك، فقد كافحت هي وصديقها لجمع الأموال لحجز حفل استقبال، ولجأا إلى عائلتهما للمساعدة في دفع تكاليف المناسبة.
تحدثت إلى والديها لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما إقراضها 10 آلاف جنيه إسترليني وسيذهب المبلغ المتبقي إلى شهر العسل. وقالت في موقع Reddit: "لقد تحدثنا مع والدينا حول الميزانية ربما قبل 8 أشهر ووعد كلا الجانبين بتقديم 10 آلاف لكل منهما. وكنا ممتنين جدًا لذلك".
"لقد دفعت حماتي بالفعل مبلغ 10 آلاف دولار مقدمًا، مما ساعدها في سداد كل الدفعات المقدمة وتكاليف المكان. وكان من المفترض أن يدفع جانبي مبلغ 10 آلاف دولار قبل 3 أسابيع من حفل الزفاف لتغطية تكاليف الطعام/المشروبات/أي نفقات نهائية"، وفق ما قالت.
ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة، قرر والدها أنه لا يريد أن يعطيها أي أموال. وقالت: "لقد بقي شهرين على حفل زفافنا ولم يعد مستعدًا لدفع أي شيء وليس لدينا أي مدخرات لتغطية التكلفة".
واكتشفت لاحقًا أن الأموال التي أعطاها إياها جدها، والتي كانت تبلغ ألف جنيه إسترليني، قد سرقها والدها أيضًا. لقد أصبحت الآن في صراع حول ما إذا كان ينبغي عليها إخبار جدها بالحقيقة لكنها تخشى أن يتسبب ذلك في حدوث شقاق بينهما. كما أنها لا تريد أن يكون هناك أي توتر بين عائلتها في يومها الكبير.
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شهرين
زفافها
تعرضت
لسرقة
ضخمة...
والسارق:
والدها؟!
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ارتدت اللون الأبيض في حفل زفاف شقيقتها... هل انزعجت منها الأخيرة؟
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