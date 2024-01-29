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"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!

منوعات
2024-01-29 | 13:21
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&quot;زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم&quot;... فرحة تحولت الى مأساة: &quot;أخبرني أنه يحبني ثم رحل&quot;!
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"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!

"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!

كان ينبغي أن يكون أسعد يوم في حياة جوني ديفيس... كانت تتزوج من حبيبها توراز، 48 عامًا، وخلال الحفل الجميل كانا محاطين بجميع أفراد العائلة والأصدقاء.

ولكن عندما خرجا خارج الكنيسة لالتقاط صور الزفاف، تحولت فرحتهم إلى مأساة لا توصف.

تتذكر جوني، 44 عامًا، في مقابلة حصرية مع موقع ذا صن: "التفت إلي توراز وظل يردد: "لا أستطيع التنفس، أشعر بالحر الشديد، أحتاج إلى بعض الماء".

وأضافت: "كان يرتدي بدلة وكان يومًا حارًا واعتقدت أنه ربما كان يعاني من نوبة ذعر... لقد ظل يعتذر لي ويخبرني بمدى حبه لي، لم أتخيل أبدًا ما سيحدث بعد ذلك".

وبعد جزء من الثانية، انهار توراز على الأرض بجوار عروسه. وصلت سيارة إسعاف في غضون دقائق وبدأ المسعفون في تحميله في السيارة.

تقول جوني، التي تعيش في نبراسكا: "لقد كان الأمر سرياليًا للغاية... قبل عشر دقائق فقط، كنا قد انتهينا من تلاوة عهود زواجنا، ووعدنا بأن نعتز ببعضنا البعض حتى يفرقنا الموت... الآن تم تحميل زوجي في سيارة إسعاف للذهاب مباشرة إلى المستشفى. كان المسعفون بحاجة إلى العمل على معالجته، لذلك تبعته في سيارة أخرى."

وتتابع: "عندما وصلت إلى المستشفى، جعلني الأطباء أنتظر في الخارج، حيث كانوا يحاولون إنعاشه... لقد مرت 40 دقيقة مؤلمة قبل أن يُسمح لي بالدخول... لقد أصيب بسكتة قلبية في سيارة الإسعاف وهو في طريقه إلى المستشفى، ولم يكن هناك ما يمكنهم فعله لإنقاذه... أدخلني الأطباء إلى الغرفة ورأيته مستلقياً هناك على سرير المستشفى."

وتضيف جوني: "توسلت إلى الأطباء لإنقاذه، لقد فقدت والدي منذ بضعة أشهر فقط، ولم أستطع أن أفقد زوجي أيضًا... لكن توراز رحل... لقد توفي زوجي الذي تزوجته قبل ساعة واحدة فقط. لم أستطع استيعاب الأمر... أخبرني الأطباء أنه عانى من جلطة دموية انفصلت وانتقلت إلى قلبه، مما تسبب في سكتة قلبية شديدة. لقد كانت مدمرة... منذ سنوات أصيب بجلطة دموية وكان يتناول الدواء لها. ولكن الآن هذه المرة لم يكن هناك مهرب."

وأوضحت أن "الأسابيع القليلة التالية مرت بشكل ضبابي بالنسبة لي. لقد حظيت بدعم كبير من جميع أصدقائي وعائلتي".

ظلت ابنتهما أوسيان البالغة من العمر أربع سنوات تسأل أين كان والدها، لكن لم يتمكن أحد من إعادة توراز.

وتقول جوني: "كان علي أن أحاول أن أتخيل الحياة الآن من دونه... لقد فقدت والدي أيضًا بسبب سرطان الدم في شباط، كما فقدت ابنتي الأخرى ريتش والدها أيضًا، قبل بضعة أشهر، وتوفي ابن عمي في شباط. والآن فقدنا توراز أيضًا. شعرنا جميعا بالكسر... كان علي فقط أن أحاول الحصول على بعض الراحة من حقيقة أن الفرصة أتيحت لي ولتوراز لقول عهود زواجنا والتعهد بحبنا لبعضنا البعض... اعتقدت أنني المرأة الأكثر حظًا على قيد الحياة التي تزوجت من توراز. لقد كان عملاقًا لطيفًا."

وروت: "لقد رأيته يقود سيارته في الشارع قبل 17 عامًا، وتحدثنا وكانت هناك شرارة هناك. لكننا كنا متزوجين في ذلك الوقت، لذلك كنا نعلم أنه لا يمكن تحقيق أي شيء... بعد ذلك بسنوات، تقدمت بطلب للحصول على بعض الرعاية، وكان الصبي الذي طُلب مني رعايته هو ابن توراز... لم يكن قادرًا على الاعتناء به في ذلك الوقت، لذلك عندما رأيته مرة أخرى خارج متجر محلي بعد بضع سنوات، اتصلت به."
 
وتابعت: "هذه المرة، كنا مطلقين، لذلك بدأنا بالمواعدة وأصبحنا زوجين. كان الأمر كما لو كان من المفترض أن نكون معًا دائمًا."

وتقدم توراز بطلب الزواج لجوني في كانون الثاني 2017، أي قبل 18 شهرًا من ولادة ابنتهما، وبعد فترة في يوم الزفاف حلت المأساة.
 

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دقيقة

وأفضل

حياتي

يوم"...

تحولت

مأساة:

"أخبرني

يحبني

رحل"!

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