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ما عُثر عليه في مرحاض إحدى الحانات في هذا البلد مرعب... "هذا حادث مأساوي ونناشد الوالدة التواصل معنا"!

ما عُثر عليه في مرحاض إحدى الحانات في هذا البلد مرعب... "هذا حادث مأساوي ونحن نناشد الوالدة التواصل معنا"!







وتم الاكتشاف المأساوي للطفلة في Three Horse Shoes، في أولتون، بالقرب من ليدز، يوم الأحد.



وهرع المسعفون إلى مكان الحادث حيث أكدوا وفاة الرضيعة حوالي الساعة 4.45 مساءً.



ولم يعرف بعد كم كان عمر الطفلة، وفق ما نقل موقع



وتبحث شرطة غرب يوركشاير الآن بشكل يائس عن الأم حتى يتمكنوا من ضمان سلامتها ورفاهيتها.



وقال DCI جيمس إنتويستل من فريق التحقيق الرئيسي: "هذا حادث مأساوي ونحن نناشد والدة الطفلة بشكل عاجل الاتصال بنا أو طلب المساعدة الطبية لأنها مرت بمحنة مؤلمة للغاية وقد تحتاج إلى علاج".



وأضاف: "إذا كانت الأم تشعر بالارتياح للتحدث إلى الشرطة، فيمكنها القيام بذلك عن طريق الاتصال بالرقم 101 أو يمكنها استخدام LiveChat عبر الإنترنت للتحدث إلينا عن بعد على www.westyorkshire.police.uk/livechat.



وتابع: "لا تزال تحقيقاتنا في الحادث مستمرة اليوم مع شركاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن أولويتنا الرئيسية تظل رفاهية الأم وسلامتها".



ومن المفهوم أن الحانة كانت في منتصف خدمة الشواء يوم الأحد عندما تم الاكتشاف المفجع.



واعتذر أصحاب الحانة الليلة الماضية للعملاء في الفيسبوك.



ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من العثور على طفلة أخرى ملقاة في حقيبة تسوّق في درجات حرارة متجمدة.



وتم العثور على الطفلة إلسا وهي تبكي من قبل أحد مشاة الكلاب في نيوهام، شرق لندن، في 18 كانون الثاني.



كان عمرها أقل من ساعة عندما تم اكتشافها، لكنها نجت بفضل سرعة تفكير أحد المارة.

تم العثور على طفلة حديثة الولادة ميتة في مرحاض إحدى الحانات، بينما بدأت الشرطة عملية بحث يائسة عن والدتها.وتم الاكتشاف المأساوي للطفلة في Three Horse Shoes، في أولتون، بالقرب من ليدز، يوم الأحد.وهرع المسعفون إلى مكان الحادث حيث أكدوا وفاة الرضيعة حوالي الساعة 4.45 مساءً.ولم يعرف بعد كم كان عمر الطفلة، وفق ما نقل موقع ذا صن وتبحث شرطة غرب يوركشاير الآن بشكل يائس عن الأم حتى يتمكنوا من ضمان سلامتها ورفاهيتها.وقال DCI جيمس إنتويستل من فريق التحقيق الرئيسي: "هذا حادث مأساوي ونحن نناشد والدة الطفلة بشكل عاجل الاتصال بنا أو طلب المساعدة الطبية لأنها مرت بمحنة مؤلمة للغاية وقد تحتاج إلى علاج".وأضاف: "إذا كانت الأم تشعر بالارتياح للتحدث إلى الشرطة، فيمكنها القيام بذلك عن طريق الاتصال بالرقم 101 أو يمكنها استخدام LiveChat عبر الإنترنت للتحدث إلينا عن بعد على www.westyorkshire.police.uk/livechat.وتابع: "لا تزال تحقيقاتنا في الحادث مستمرة اليوم مع شركاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن أولويتنا الرئيسية تظل رفاهية الأم وسلامتها".ومن المفهوم أن الحانة كانت في منتصف خدمة الشواء يوم الأحد عندما تم الاكتشاف المفجع.واعتذر أصحاب الحانة الليلة الماضية للعملاء في الفيسبوك.ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من العثور على طفلة أخرى ملقاة في حقيبة تسوّق في درجات حرارة متجمدة.وتم العثور على الطفلة إلسا وهي تبكي من قبل أحد مشاة الكلاب في نيوهام، شرق لندن، في 18 كانون الثاني.كان عمرها أقل من ساعة عندما تم اكتشافها، لكنها نجت بفضل سرعة تفكير أحد المارة.