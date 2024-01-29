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استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: "هل يجب أن ألغي زفافي؟"

منوعات
2024-01-29 | 15:17
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استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: &quot;هل يجب أن ألغي زفافي؟&quot;
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استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: "هل يجب أن ألغي زفافي؟"

استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: "هل يجب أن ألغي زفافي؟"

تشعر هذه العروس بالحيرة بشأن المضي قدمًا في حفل زفافها أم لا بعد أن كشف خطيبها عن قنبلة صادمة قبل أسابيع من الموعد المقرر ليومهما الكبير.

بعد سنوات من الالتزام تجاه الشريك، تعتقد أنك تعرف كل شيء عنه ويمكنك الوثوق به بكل إخلاص. هذا ما اعتقدته إحدى العرائس، حتى بدأت هي وزوجها في مناقشة فضيحة الخيانة في مجموعة الصداقة الخاصة بهما، والتي كشفت فيما بعد حقيقة شريكها، وفق ما نقل موقع ميرور.

وكانت العروس، التي ترغب في عدم الكشف عن هويتها، تشعر دائمًا بالأمان في علاقتها ولم تواجه أبدًا مشكلة مع شريكها "توأم الروح" - ماثيو - كونه مزدوج التوجه الجنسي. وبينما سأل سابقًا عما إذا كان بإمكانهم جلب رجل إلى علاقتهم الجنسية، سرعان ما تم إسقاط الفكرة عندما أصرت شريتكه على علاقة أحادية فقط. ولم تحدث أي مشكلة منذ ذلك الحين، ومن المقرر أن يتزوج الزوجان في غضون أسابيع قليلة بعد ثماني سنوات معًا.

لكن ماثيو كشف مؤخرًا أنه خدع خطيبته مع رجل منذ أكثر من عام، وهذه الحقيقة صدمت حبيبته وأصبح حفل زفافهما المخطط له والمدفوع في خطر، وكذلك مستقبل علاقتهما.

وتمت مشاركة هذه المعضلة في برنامج بودكاست أسترالي بعنوان "الجميع لديه سر"، وتركت المضيفة إيليش جيليجان ومضيفيها في حالة ذهول، بعد أن روت العروس قصتها وطلبت المساعدة، وفق ما نقل موقع ميرور.

وأوضحت العروس: "أخبرني مات أنه ثنائي الجنس، وهو ما لم يكن ولن يشكل مشكلة بالنسبة لي. العامل الوحيد المعقد عندما يتعلق الأمر بالحياة الجنسية لشريكي هو أنه احتفظ بالأمر معظم حياته. سرًا، فهو ينتمي إلى عائلة متدينة للغاية، والعديد من أصدقائنا وأحبائنا هم جزء من المجتمع الديني - وفي بعض الأحيان هذا الأمر جعل شريكي يشعر بالعزلة والخجل."

وتابعت: "على مدار ثماني سنوات معًا، طلب مات إقامة علاقات ثلاثية مع الرجال، وهو ما رفضته. لقد كنت واضحة. أنا لست مهتمة بالاستكشاف الجنسي مع أي شخص باستثنائنا نحن الاثنين."

وأضافت: "قبل بضعة أسابيع فقط، تغير كل شيء. كنا نناقش فضيحة غش في مجموعة الصداقة الخاصة بنا وقام أحد زملائنا بخيانة شريكه. كنت أشرح لمات أنني فوجئت للغاية لأن صديقنا لم يغادر المجموعة...".

 ثم اقترح الزوجان ما سيحدث إذا قام أحدهما بخداع الآخر، فأخبرت العروس زوجها المستقبلي بأنها غير متأكدة من أنها يمكن أن تكون مع شخص لا تثق به، إلا أنه كان لديه اعتراف ليدلي به.

وأضافت: "صمت مات لفترة طويلة ثم أخبرني بما فعله منذ أكثر من عام. اتضح أنه منذ عام خلال حفلة كان خلاله مخمورا، انتشى ومارس الجنس مع رجل. هذا هو الرجل الذي كان يريده والذي كان يعرفه منذ فترة قصيرة والذي يصادف أنه متزوج ولديه أطفال."

"أصبحت في حالة هستيرية. أشعر بالحزن الشديد والخيانة. أخبرني مات أن السبب الوحيد الذي منعه من مصارحتي سابقا هو أنه لا يريد المخاطرة بفقداني أبدًا. قال إنها كانت مرة واحدة، ولم يكن هناك أي اتصال بعد ذلك. وقام الاثنان بحجب الأمر وتظاهرا بأنه لم يحدث أبدًا"، وفق ما روت الشابة.

وأوضحت الشابة أنها "تريد حمايته" من أحبائهم المتدينين، لذلك احتفظت بالخبر لنفسها، وأخبرت ماثيو أنها تريد المساحة.

وتابعت العروس: "لم أخبر أحدًا، مما يعني أنني أتحمل التوتر والقلق بمفردي. لكن جزءًا مني يشعر أيضًا بالإحباط والاستياء من أن هذه طريقة سهلة لحمايته من تحمل المساءلة أيضًا".

"إنه يحاول بشدة استعادتي - أنا أحبه حقًا. لقد اعتقدت دائمًا أنه كان رفيق روحي ولكني لست متأكدة من أنني سأتمكن من الثقة به مرة أخرى. هل يجب أن ألغي حفل زفافي؟"، سألت العروس.

وبعد أن تم عرض قصتها، انهالت التعليقات المتضاربة بين مؤيد للزفاف ومعارض له.
 

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