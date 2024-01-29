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تزوجت شبحاً ثم طلقته... هكذا تعرفت عليه والانفصال لم يكن سهلاً: مواعدة البشر عالم جديد تمامًا! (فيديو)

تزوجت شبحاً ثم طلقته... هكذا تعرفت عليه والانفصال لم يكن سهلا: مواعدة البشر عالم جديد تمامًا! (فيديو)







وتصدرت بروكاردت، من أوكسفوردشاير، عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم لزواجها من إدواردو، وهو جندي من العصر الفيكتوري، تحول إلى شبح قرني. التقت المغنية وكاتبة الأغاني بزوجها السابق لأول مرة عندما كانت تحاول النوم في ليلة عاصفة، وفق ما نقل موقع



من هناك، بدأ الثنائي في تحقيق النجاح واستمتعا برومانسية عاصفة - لكن الإثارة في علاقتهما عبر العالم سرعان ما تحولت إلى تعكر. شعرت بروكاردي "المفعمة بالحيوية" أن إدواردو أصبح "متملكًا" وكان لديه كل السيطرة في علاقتهما.



وبدأ في "إخافة" بروكاردي لدرجة أنها كافحت كثيرا وأصبحت المواعدة معه هويتها "الكاملة". الآن بعد أن تحررت من زوجها السابق الخارق، تستكشف بروكاردي عالمًا جديدًا من المواعدة مع البشر.



وأصرت بروكاردي في مقابلة حصرية مع سلسلة "حياتي الملونة" على قناة ديلي ستار: "لم أكن أبدًا واحدة من هؤلاء النساء أو الأشخاص اليائسات للعثور على زوج... لطالما كنت مندفعة جدًا ومهتمة بالحياة المهنية ومفعمة بالحيوية - أحب السفر."



"لم أكن يائسة أبدًا للعثور على رجل، أشعر أنني حذرة جدًا فيما يتعلق بإظهار نفسي في عالم العلاقات لأنه على الرغم من أنني تزوجت من شبح بالنسبة للكثير من الناس، إلا أنها كانت لا تزال تجربة مكثفة للغاية... لذا فأنا أضع نفسي هناك بحذر، وأبدأ بحذر في المواعدة وأحاول أن أرى إلى أين يقودني ذلك"، بحسب ما قالت.



وأضافت: "من الواضح أن مواعدة البشر تختلف كثيرًا عن مواعدة الأشباح، أعتقد أنه عالم جديد تمامًا."



واعترفت بروكاردي بأنها وجدت صعوبة في الحصول على نصيحة حول كيفية مواعدة الشبح، لأن الإجابات المتعلقة بالعلاقة بين الإنسان والروح ليست متاحة بسهولة على غوغل. وأوضحت أنها اضطرت إلى استشارة الوسطاء الروحيين لإبعاد مشاكل العلاقة عن صدرها.



ولكن، حتى أولئك المرتبطين بعالم الروح لم يتمكنوا من مساعدة بروكاردي في إدارة علاقتها بإدواردو. وتابعت المغنية: "منذ البداية، عليك أن تتذكر أنني لم أكن مستعدة لأي من هذا - لا يمكنك البحث في غوغل عن كيفية التعامل مع الشبح... لذا، مع مرور الوقت، أخذت نصيحة الوسطاء الروحانيين لمحاولة تأكيد حدودي معه لأقول "لا، أنت تخيفني"، "لا، لا أريد وجودك حولي... ولكن لأكون صادقًا معك، لم ينجح الأمر حقًا."



وعلى الرغم من محاولتهما إنجاح زواجهما، بعد خمسة أشهر من عقد قرانهما - أمام أشباح مارلين مونرو وجوني كاش - قررت بروكاردي طرد إدواردو. وفي نفس الكنيسة التي تزوجا فيها.



وعند التفكير، تعتقد المغنية غريبة الأطوار أنها لا تملك الكثير من السيطرة على العلاقة. الآن بعد أن تخلصت من "الوجود المخيف" لحبيبها السابق، ستقوم بروكاردي بوضع حدود للعلاقات المستقبلية - بشرية أو روحية.





اعترفت امرأة تزوجت وطلقت شبحًا بأن مواعدة البشر هي "عالم جديد تمامًا".وتصدرت بروكاردت، من أوكسفوردشاير، عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم لزواجها من إدواردو، وهو جندي من العصر الفيكتوري، تحول إلى شبح قرني. التقت المغنية وكاتبة الأغاني بزوجها السابق لأول مرة عندما كانت تحاول النوم في ليلة عاصفة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار من هناك، بدأ الثنائي في تحقيق النجاح واستمتعا برومانسية عاصفة - لكن الإثارة في علاقتهما عبر العالم سرعان ما تحولت إلى تعكر. شعرت بروكاردي "المفعمة بالحيوية" أن إدواردو أصبح "متملكًا" وكان لديه كل السيطرة في علاقتهما.وبدأ في "إخافة" بروكاردي لدرجة أنها كافحت كثيرا وأصبحت المواعدة معه هويتها "الكاملة". الآن بعد أن تحررت من زوجها السابق الخارق، تستكشف بروكاردي عالمًا جديدًا من المواعدة مع البشر.وأصرت بروكاردي في مقابلة حصرية مع سلسلة "حياتي الملونة" على قناة ديلي ستار: "لم أكن أبدًا واحدة من هؤلاء النساء أو الأشخاص اليائسات للعثور على زوج... لطالما كنت مندفعة جدًا ومهتمة بالحياة المهنية ومفعمة بالحيوية - أحب السفر.""لم أكن يائسة أبدًا للعثور على رجل، أشعر أنني حذرة جدًا فيما يتعلق بإظهار نفسي في عالم العلاقات لأنه على الرغم من أنني تزوجت من شبح بالنسبة للكثير من الناس، إلا أنها كانت لا تزال تجربة مكثفة للغاية... لذا فأنا أضع نفسي هناك بحذر، وأبدأ بحذر في المواعدة وأحاول أن أرى إلى أين يقودني ذلك"، بحسب ما قالت.وأضافت: "من الواضح أن مواعدة البشر تختلف كثيرًا عن مواعدة الأشباح، أعتقد أنه عالم جديد تمامًا."واعترفت بروكاردي بأنها وجدت صعوبة في الحصول على نصيحة حول كيفية مواعدة الشبح، لأن الإجابات المتعلقة بالعلاقة بين الإنسان والروح ليست متاحة بسهولة على غوغل. وأوضحت أنها اضطرت إلى استشارة الوسطاء الروحيين لإبعاد مشاكل العلاقة عن صدرها.ولكن، حتى أولئك المرتبطين بعالم الروح لم يتمكنوا من مساعدة بروكاردي في إدارة علاقتها بإدواردو. وتابعت المغنية: "منذ البداية، عليك أن تتذكر أنني لم أكن مستعدة لأي من هذا - لا يمكنك البحث في غوغل عن كيفية التعامل مع الشبح... لذا، مع مرور الوقت، أخذت نصيحة الوسطاء الروحانيين لمحاولة تأكيد حدودي معه لأقول "لا، أنت تخيفني"، "لا، لا أريد وجودك حولي... ولكن لأكون صادقًا معك، لم ينجح الأمر حقًا."وعلى الرغم من محاولتهما إنجاح زواجهما، بعد خمسة أشهر من عقد قرانهما - أمام أشباح مارلين مونرو وجوني كاش - قررت بروكاردي طرد إدواردو. وفي نفس الكنيسة التي تزوجا فيها.وعند التفكير، تعتقد المغنية غريبة الأطوار أنها لا تملك الكثير من السيطرة على العلاقة. الآن بعد أن تخلصت من "الوجود المخيف" لحبيبها السابق، ستقوم بروكاردي بوضع حدود للعلاقات المستقبلية - بشرية أو روحية.