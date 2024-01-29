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"شبح الأميرة ديانا زارني وترك لي رسالة من كلمتين تقشعر لها الأبدان"... كبير الخدم السابق للأميرة يروي ما حصل معه!

منوعات
2024-01-29 | 15:40
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&quot;شبح الأميرة ديانا زارني وترك لي رسالة من كلمتين تقشعر لها الأبدان&quot;... كبير الخدم السابق للأميرة يروي ما حصل معه!
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"شبح الأميرة ديانا زارني وترك لي رسالة من كلمتين تقشعر لها الأبدان"... كبير الخدم السابق للأميرة يروي ما حصل معه!

"شبح الأميرة ديانا زارني وترك لي رسالة من كلمتين تقشعر لها الأبدان"... كبير الخدم السابق للأميرة الراحلة يروي ما حصل معه!

ادعى كبير الخدم الملكي السابق، بول بوريل، أنه سمع شبح الأميرة ديانا "يضحك" وأرسل له رسالة مرعبة من كلمتين.

وكان بوريل، الذي عمل في إفشاء أسرار ملكية غير قابلة للإثبات منذ وفاة الأميرة ديانا في عام 1998، يقول دائمًا إن العائلة المالكة الراحلة لا تزال معه. وقد أخبر الآن البرنامج التلفزيوني Celebrity Help! "بيتي مسكون... تحدثت معه مؤخرًا... كما ضحكت."

لكن كلماتها المزعومة هي التي أرسلت في جسمه قشعريرة، حيث تحدث عن رسالة مكونة من كلمتين قالت فيها "آسفة" و"فرنسا"، وفق مت نقل موقع دايلي ستار.

وأوضح: "لا أفهم لماذا سيقال فرنسا بخلاف حقيقة أن الأميرة ماتت في فرنسا وحقيقة أنني ذهبت إلى فرنسا لإعادتها إلى وطنها. لقد تعرفت على هذا العالم (الأشباح) من قبل الأميرة."

وأضاف: "لقد كانت منخرطة بشدة في الروحانية. الوسطاء، والمنجمين، وقد شاهدت ذلك من الحواف. لقد شاهدتها وكانت تضحك بعد ذلك وتقول لي: "أنت لا تصدقني، أليس كذلك؟" وأقول حسنًا، لست متأكدا".

وقال: "إذا أرادت أميرتي أن تخبرني بشيء، أعتقد أنها ستأتي إلي."

وقدم بول بوريل، 65 عامًا، هذا الادعاء الصادم بشأن منزله في تشيستر في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه لم ينتقل إليه إلا بعد مرور 20 عامًا على وفاة ديانا. أجرى بوريل وشريكه غراهام كوبر، 64 عامًا، اتصالاً بخبراء الخوارق بعد أن اكتشفوا شخصيات شبحية.

وتم الكشف عن أن المنزل، الذي من المقرر أن يتم عرضه في الحلقة القادمة من برنامج Discovery Plus، لديه روابط بالعائلة المالكة.

واشترى كوبر، وهو محامٍ متقاعد، المنزل من صديق مقرب للملكة إليزابيث، تيموثي جون إدوارد توليماش، البارون توليماش الخامس. وبحسب ما ورد قامت الملكة الراحلة ودوق إدنبره بزيارة توليماش في منزل عائلته، قاعة هيلمنغهام في سوفولك، في 27 مناسبة.

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف المبلغ الذي دفعه كوبر مقابل القصر، فمن المعتقد أنه سيكلف حوالي 2 مليون جنيه إسترليني إذا تم شراؤه اليوم. إنه جزء من مجموعة مكونة من 50 منزلاً تم بناؤها على مساحة 35000 فدان من قبل Tollemache في القرن التاسع عشر.
 

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