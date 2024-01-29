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بعد 20 سنة على الجريمة... التقت بقاتل والدتها وقبلته بحرارة وهذا ما طلبته منه!

بعد 20 سنة على الجريمة... التقت بقاتل والدتها وقبلته بحرارة وهذا ما طلبته منه!







وفي التفاصيل، توجهت ديان مكاي إلى ترينيداد للقاء القاتل نظام الدين حسين، الذي قضى 20 عامًا خلف القضبان في سجن بريطاني بتهمة اختطاف وقتل موريل مكاي. وقامت ديان بالرحلة لطلب المزيد من المعلومات حول اللحظات الأخيرة لوالدتها.



وفي رحلة الـ 4000 ميل، التقت السيدة مكاي، 84 عامًا، بالقاتل حسين وقالت: "مرحبًا، هذه أنا، ديان. لقد قطعت كل هذه المسافة لرؤيتك". ثم زرعت قبلة على وجه الرجل.



وسُمع حسين وهو يرد: "شكرًا لك، بارك الله فيك، من الجيد رؤيتك"، قبل أن يعيد القبلة.



والتقى الزوجان مع مارك داير، نجل ديان، لمناقشة تفاصيل القتل المروع لمورييل مكاي في عام 1969. وكان حسين وشقيقه الأكبر آرثر قد احتجزا موريل للحصول على فدية في مزرعتهما المتهدمة في هيرتفوردشاير.



وطالب الأخوان بدفع مليون جنيه إسترليني، واعتقدا أنهما اختطفا زوجة روبرت مردوخ، التي اشترت صحيفة ذا صن وقت الاختطاف في عام 1969، وفق ما نقل موقع



لكن المدير التنفيذي للصحيفة، أليك ماكاي، هو الذي استهدف الثنائي عن طريق الخطأ، واختطفا موريل واعتقدا خطأً أنها زوجة قطب الأعمال الأسترالي مردوخ. ويقول حسين إنهما أدركا أنهم اختارا المرأة الخطأ بعد وقت قصير من وضعها في الجزء الخلفي من سيارتهما الفولفو، حسبما ذكرت سكاي نيوز.



وقالت السيدة ماكاي عن اللقاء العاطفي: "أعتقد أنك يجب أن ترى نظام باعتباره الشاب الذي ارتكب الجريمة، وليس هذا الرجل العجوز المضحك. عليك أن ترى كل ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التعامل مع الأمر... كان شاباً وكان تحت تأثير أخيه الذي كان شخصاً فظيعاً. لم يكن نظام قد وصل إلى بريطانيا منذ فترة طويلة ولم يعرف أحداً. لقد وافق على ما طلب منه شقيقه أن يفعله."



وكشف حسين منذ ذلك الحين عن مكان دفن جثة مورييل، من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو والمكالمات بين القاتل وديان التي تم إعدادها لمحاولة العثور على مكان دفن والدتها، التي تأمل في دفنها بشكل لائق.



وأخبرها حسين أن موريل انهارت وماتت أثناء مشاهدة التلفزيون وهو يبث بثًا مباشرًا لعائلتها المنكوبة وهم يوجهون مناشدات لمعرفة مكان وجودها. وقال حسين: "شعرت بالذعر"، وادعى أنه حمل جثتها فيما بعد إلى الخارج عبر البوابة واستدار يسارًا خلف حظيرة نحو سياج وعلى بعد قدمين من السياج، هذا هو المكان الذي توجد فيه الجثة."



وكان حسين قد عرض أن يظهر للعائلة شخصياً، لكن وزارة الداخلية رفضت إلغاء أمر ترحيله.

التقت امرأة قُتلت والدتها بالرجل الذي قتلها وقبلته على خديه في لقائهما العاطفي.وفي التفاصيل، توجهت ديان مكاي إلى ترينيداد للقاء القاتل نظام الدين حسين، الذي قضى 20 عامًا خلف القضبان في سجن بريطاني بتهمة اختطاف وقتل موريل مكاي. وقامت ديان بالرحلة لطلب المزيد من المعلومات حول اللحظات الأخيرة لوالدتها.وفي رحلة الـ 4000 ميل، التقت السيدة مكاي، 84 عامًا، بالقاتل حسين وقالت: "مرحبًا، هذه أنا، ديان. لقد قطعت كل هذه المسافة لرؤيتك". ثم زرعت قبلة على وجه الرجل.وسُمع حسين وهو يرد: "شكرًا لك، بارك الله فيك، من الجيد رؤيتك"، قبل أن يعيد القبلة.والتقى الزوجان مع مارك داير، نجل ديان، لمناقشة تفاصيل القتل المروع لمورييل مكاي في عام 1969. وكان حسين وشقيقه الأكبر آرثر قد احتجزا موريل للحصول على فدية في مزرعتهما المتهدمة في هيرتفوردشاير.وطالب الأخوان بدفع مليون جنيه إسترليني، واعتقدا أنهما اختطفا زوجة روبرت مردوخ، التي اشترت صحيفة ذا صن وقت الاختطاف في عام 1969، وفق ما نقل موقع دايلي ستار لكن المدير التنفيذي للصحيفة، أليك ماكاي، هو الذي استهدف الثنائي عن طريق الخطأ، واختطفا موريل واعتقدا خطأً أنها زوجة قطب الأعمال الأسترالي مردوخ. ويقول حسين إنهما أدركا أنهم اختارا المرأة الخطأ بعد وقت قصير من وضعها في الجزء الخلفي من سيارتهما الفولفو، حسبما ذكرت سكاي نيوز.وقالت السيدة ماكاي عن اللقاء العاطفي: "أعتقد أنك يجب أن ترى نظام باعتباره الشاب الذي ارتكب الجريمة، وليس هذا الرجل العجوز المضحك. عليك أن ترى كل ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التعامل مع الأمر... كان شاباً وكان تحت تأثير أخيه الذي كان شخصاً فظيعاً. لم يكن نظام قد وصل إلى بريطانيا منذ فترة طويلة ولم يعرف أحداً. لقد وافق على ما طلب منه شقيقه أن يفعله."وكشف حسين منذ ذلك الحين عن مكان دفن جثة مورييل، من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو والمكالمات بين القاتل وديان التي تم إعدادها لمحاولة العثور على مكان دفن والدتها، التي تأمل في دفنها بشكل لائق.وأخبرها حسين أن موريل انهارت وماتت أثناء مشاهدة التلفزيون وهو يبث بثًا مباشرًا لعائلتها المنكوبة وهم يوجهون مناشدات لمعرفة مكان وجودها. وقال حسين: "شعرت بالذعر"، وادعى أنه حمل جثتها فيما بعد إلى الخارج عبر البوابة واستدار يسارًا خلف حظيرة نحو سياج وعلى بعد قدمين من السياج، هذا هو المكان الذي توجد فيه الجثة."وكان حسين قد عرض أن يظهر للعائلة شخصياً، لكن وزارة الداخلية رفضت إلغاء أمر ترحيله.