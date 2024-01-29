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سرق مصرفاً وهرب... لن تصدقوا أين عثرت عليه الشرطة!
منوعات
2024-01-29 | 16:11
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سرق مصرفاً وهرب... لن تصدقوا أين عثرت عليه الشرطة!
سرق مصرفاً وهرب... لن تصدقوا أين عثرت عليه الشرطة!
ألقي القبض على رجل يشتبه في قيامه بسرقة بنك في جورجيا بتهم متعددة بعد أن وجد نائماً على أرضية منزل امرأة غير معروفة.
وألقت إدارة شرطة روزويل يوم الأربعاء القبض على جيمس رابورن البالغ من العمر 27 عامًا واتهمته بالسطو المسلح والتعدي الإجرامي ومخالفات مرورية أخرى نتيجة للمطاردة. وفقًا لبيان صحفي لـ RPD نُشر على Facebook، يُزعم أن رابورن سرق بنك Truist على طريق Holcomb Bridge Road في روزويل يوم الاثنين الفائت بعد أن قام بتمرير مذكرة إلى الصراف، وطالب بالمال وهدد الصراف بمسدس.
وتلقت الشرطة مكالمة حوالي الساعة 3:30 مساءً. بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، بعد 10 دقائق من السرقة المزعومة، حيث ورد أن رابورن فر بالفعل من مكان الحادث.
وقالت الشرطة في البيان: "استجاب محققون إضافيون للبنك وبدأوا على الفور في تحديد المعلومات المشبوهة... من خلال الاستفادة من لقطات المراقبة من البنك والشركات المجاورة، إلى جانب الموارد التكنولوجية لمركز روزويل للجريمة، تمكن المحققون من التعرف بسرعة على السيارة المتورطة والمشتبه بهم المحتملين."
وفي اليوم التالي، الثلاثاء، حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، وجه قارئو لوحات الترخيص على طريق إي كروسفيل في روزويل الشرطة إلى رابورن، الذي يُزعم أنه غادر السيارة بعد محاولته إيقاف حركة المرور، وفقًا للشرطة.
وقالت RPD إنه بعد "مطاردة قصيرة بالسيارة"، فر المشتبه به من الضباط سيرًا على الأقدام، وتم اكتشاف إميلي براوننغ البالغة من العمر 29 عامًا كراكبة في السيارة. وتمت الإشارة إلى براوننغ لاحقًا على أنها "مشاركة مطلعة" ووجهت إليها تهمة السطو المسلح.
وبعد أن "غمر عدد كبير من موارد الشرطة منطقة ماونتن بارك بحثًا عن رابورن" - بما في ذلك فرق K9 والطائرات بدون طيار - استخدم المحققون بيانات الهاتف الخليوي يوم الأربعاء لتحديد مكان المشتبه به على طريق ماونتن بارك. ثم عثروا على "مبنى خارجي في عقار مجاور مع دليل على أن شخصًا ما كان بداخله مؤخرًا"، وفقًا للشرطة.
وقالت الشرطة: "اتصل المحققون بصاحبة المنزل، وعندما وصلت إلى الباب لمقابلتهم، رأت رابورن مستلقيا على أرضية غرفة نوم إضافية... خرجت صاحبة المنزل على الفور وسمحت للضباط بالدخول، الذين احتجزوا رابورن دون وقوع أي حادث".
وكما أشارت السلطات، فإن المرأة التي تمتلك المنزل "لم تكن على علم حتى تلك اللحظة" بوجود رابورن داخل منزلها، ولم يكن هناك أي اتصال بين الاثنين. وقالت إدارة شرطة روزويل إن رابورن دخل على الأرجح إلى المنزل عبر نافذة المطبخ بينما لم تكن المرأة في المنزل.
ثم تم نقل رابورن إلى سجن مقاطعة فولتون، حيث تم حجزه يوم الخميس. ويُعتقد أنه وبراونينغ متورطان في العديد من عمليات السطو المسلح في منطقة مترو أتلانتا، وفقًا للشرطة.
ولم يتمكن موقع
PEOPLE
من الحصول على معلومات محامي رابورن وبراوننغ يوم الأحد.
ووفقًا لسجلات سجن مقاطعة فولتون، فإن رابورن محتجز بكفالة بقيمة إجمالية قدرها 16500 دولار بسبب تهمه المتعددة، ويواجه غرامات إضافية. وذكرت شبكة سي إن إن أنه محتجز بكفالة بقيمة 20 ألف دولار.
وتم إطلاق سراح براوننغ، التي تم حجزها يوم الثلاثاء، يوم الجمعة وتم تحديد كفالتها بمبلغ 25 ألف دولار، وفقًا للسجلات.
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مصرفاً
وهرب...
تصدقوا
الشرطة!
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