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لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
منوعات
2024-01-30 | 07:17
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لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
قام رجل بالانفصال عن زوجته بعد أن رفضت العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، إذ توترت العلاقة بين الزوجين بعد أن أنجبا طفلهما بعد ثلاث سنوات من زواجهما السعيد، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وقال الرجل إنه كان يعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع وبالكاد يرى طفله، كما تراجعت زوجته عن اتفاق العودة إلى العمل بعد الولادة وإرسال طفلهما إلى الحضانة.
وأضاف الأب أن النزاع اندلع بينهما لأن زوجته رفضت العودة إلى مزوالة مهنتها قائلة إنها تريد البقاء مع ابنها طوال الوقت، ما يشعره بالضغط ويُضطره إلى العمل لساعات أطول بكثير ما يسبب له الإرهاق ويمنعه من قضاء الوقت مع ابنه.
وشرح الرجل أن المرأة رفضت كافة الحلول التي اقترحها الأخير عليها، ما أدى إلى شجار كبير بين الزوجين.
وادعى الرجل أنه رغم تصرف زوجته غير المقبول كانت تتوقع منه أن يتولى مسؤولية طهي العشاء خلال أيام الأسبوع والتنظيف ورعاية الأطفال في عطلات نهاية الأسبوع لأن "البقاء في المنزل يستحق إجازة أيضًا".
وأخبر الرجل أنه كان يعمل أكثر من 80 ساعة أسبوعيا في المكتب وكان يقضي 28 ساعة أخرى في أداء الأعمال المنزلية، ما كان يترك له 12 ساعة كحد أقصى مع طفله كل أسبوع.
وقال الرجل إن زواجه كان قائمًا على المساواة ولم يرغب أبدًا في أن يكون المسؤول الوحيد عن إعالة الأسرة.
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