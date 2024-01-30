تشبه بسكويت الـ"أوريو"...هل للولادة رائحة حقًّا؟

تشبه بسكويت الـ"أوريو"...هل للولادة رائحة حقًّا؟

لا تثير فكرة الولادة عادةً أسئلة حول رائحة هذه التجربة، لكن أعطت إحدى القابلات رأيها في هذا الشأن، حيث أوضحت الممرضة التي كانت طالبة آنذاك كيف قيل لها إن السائل الأمنيوسي المحيط بالمولود الجديد له رائحة "الحلويات الشعبية".



وفي التفاصيل، قالت القابلة إنه عندما كانت طالبة في جامعة ييل الأميركية، أي منذ أكثر من 23 عامًا، أخبرها أحد المعلمين أن رائحة السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين في الرحم قبل الولادة، تشبه رائحة بسكويت الـ"أوريو".



وأخبرت الممرضة القابلة أن هذه هي الرائحة السائدة خلال معظم الولادات التي حضرتها منذ ذلك الحين، كما أنه تسود أحيانًا رائحة براز، ولكن عادة يتم التخلص منها بسرعة عن طريق المسح.



وفي هذا السياق، شبّهت القابلة رائحة الدم بالعملات المعدنية المبللة وقدمت النصائح للأمهات حول كيفية تحقيق ولادة أسرع، حيث قالت إن الاستحمام لفترات طويلة أثناء المخاض يمكن أن يحفز الانقباضات الفعالة التي تؤدي إلى الولادة بشكل أسرع.



ويظنّ عادة الكثير من الأشخاص أن رائحة الولادة سيئة حقًا ولكن الحقيقة ليست كذلك، كما أن الروائح الكريهة نادرة جدًا خلال الولادة الطبيعية.