فقدت السيطرة على أعصابها... فاقتحمت منزل جارتها وما فعلته بها صدم الجميع!

قامت خبيرة تجميل بخنق سيدة أعمال في هجوم عنيف ظناً بها أنها متواطئة في إساءة معاملة الأطفال.

وفي التفاصيل، فقدت نتالي شيلي، البالغة من العمر 37 عامًا، السيطرة على أعصابها واقتحمت منزل جارتها وصديقتها سيلين وودفيلد، البالغة من العمر 35 عامًا، والذي يقدر ثمنه بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 600 ألف دولار).

في بادئ الأمر، اتصلت شيلي بالشرطة على إثر اعتقادها، الذي لم يكن له أساس من الصحة، بتورط سيدة الأعمال في اتهامات إساءة معاملة الأطفال مع شريكها السابق. على الرغم من إخطارها بأن أحد الضباط سيتصل بها مجددًا، قررت شيلي التصرف بمفردها ومواجهة السيدة وودفيلد على طريقتها الخاصة.

وأقدمت شيلي، التي وُصفت عادة بأنها لطيفة وهادئة ومحبة، على خنق السيدة وودفيلد وسحب من شعرها حتى أصبحت بالكاد قادرة على التنفس، وذلك قبل أن يتدخل شخص ثالث ويفصل بينهما.

ولم تصب السيدة وودفيلد بأذى، لكنها أصيبت بصدمة شديدة لدرجة أنها تركت منزلها الضخم في هارتفورد ببريطانيا، ثم باعته في وقت لاحق.

ولم يتم توجيه أي اتهامات ضدها أو شريكها السابق فيما يتعلق بالإساءة المزعومة، ولا يوجد دليل على أنها كانت تحت التحقيق في أي وقت من الأوقات.