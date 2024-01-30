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قررت عدم دعوة ابنة عمها إلى حفل زفافها... وهذا ما فعلته الأخيرة في حفل سابق!
منوعات
2024-01-30 | 09:43
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قررت عدم دعوة ابنة عمها إلى حفل زفافها... وهذا ما فعلته الأخيرة في حفل سابق!
قررت عدم دعوة ابنة عمها إلى حفل زفافها... وهذا ما فعلته الأخيرة في حفل سابق!
كشفت عروس أنها سعيدة بحضور الأطفال يوم زفافها، ولكنها لن تسمح لابنة عمها الصغيرة بالقدوم إلى الحفل، لأنّها تخشى أن تدمر الحدث المرتقب.
وأوضحت العروس أنها لا ترغب في دعوة ابنة عمها والتي وصفتها بالـ"الأنانية" لحضور حفل زفافها، خوفًا من أن تفسد الأجواء وتخرب كل شيء.
وفي هذا السياق، قالت العروس إنها سعيدة للغاية لأن غالبية عائلتها ومعارفها سوف يصطحبون معهم أطفالهم، وهي مقتنعة بأنهم سيحسنون التصرف.
ولكن بما أن ابنة عمها البالغة من العمر 12 عاماً أثبتت في السابق أنها لا تستطيع التصرف بمسؤولية في حفلات الزفاف العائلية، قررت العروس عدم وضعها ضمن قائمة المدعوين.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت العروس إنها لا تريد تكرار ما حدث في زفاف أحد الأقارب خلال السنوات الفائتة، إذ قامت ابنة عمها بتحطيم قالب الحلوى عندما علمت أنه لم يتم اختيارها لتكون فتاة الزهور.
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