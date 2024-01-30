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حبيبها "البخيل" أخفى عنها هذا المبلغ الضخم... وأين كان ينفق أمواله؟

منوعات
2024-01-30 | 10:15
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حبيبها &quot;البخيل&quot; أخفى عنها هذا المبلغ الضخم... وأين كان ينفق أمواله؟
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حبيبها "البخيل" أخفى عنها هذا المبلغ الضخم... وأين كان ينفق أمواله؟

روت سيدة عبر موقع "نيويورك بوست" قصتها مع صديقتها المقربة، الّتي اكتشفت أن حبيبها يخفي ديونه بقيمة 55 ألف دولار، مع العلم أن هذا الرجل لا يساهم إلا بالقليل في مصاريف الثنائي وبالكاد يساعد في صيانة المنزل الّذي يعيشان فيه.
 
وبدلاً من ذلك، ينفق أمواله على الكحول ومنتجات التدخين الإلكتروني.
 
ويرفض الحبيب مشاركة أي تفاصيل حول مصاريفه ولا يحب أن يُسأل عن الموضوع. وأخبرت الشابة أن صديقتها طلبت منه التقليل من شرب الكحول والتوقف عن التدخين الإلكتروني تمامًا، لكن لم يتغير شيء.
 
ولجأت الشابة إلى الموقع الالكتروني المذكور لمشاركة مأساة صديقتها، على أمل أن تجد حلاً نافعاً للمضي قدماً مع الحبيب الغامض.
 

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