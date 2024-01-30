قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!

ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل في منطقة ديفون للاشتباه في إهماله لطفل بالغ من العمر 10 سنوات بعد وفاة الأخير لأسباب مجهولة.

وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى طريق غلينمور في بريكسهام، ديفون، الساعة 6.20 مساءً يوم الأحد 28 كانون الأول، بعد تلقيهم بلاغ يفيد بأن رجلاً شوهد يمشي مع طفل "بدا عليه أنه ليس على ما يرام".

وتم العثور على الطفل في مكان قريب حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الطارئة له قبل نقله إلى المستشفى. وفي وقتٍ لاحق تم إبلاغ عائلته عن وفاته في المستشفى.

ويتم التعامل مع وفاة الطفل على أنها قضية "غامضة" وما زالت التحقيقات جارية.

وألقت الشرطة القبض على الرجل المتهم، البالغ من العمر 47 عامًا، للاشتباه في إهماله للطفل، ولا يزال رهن الاحتجاز حتى الآن.