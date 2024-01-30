اقتحم أحد المنازل مسلحاً بقوس ونشاب في حادثة مرعبة... وهذا ما حصل!

توفي رجل كان مسلحًا بقوس ونشاب بعد دخوله بالقوة إلى منزل، حيث أطلقت الشرطة النار عليه في محاولة للدفاع عن الأشخاص المقيمين فيه ومنع تهديده لهم.

وتم استدعاء الشرطة إلى منطقة بايواتر بليس في بريطانيا عند الساعة 4:55 صباحًا بناءً على تقارير حول رجل، يُعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره، يحاول اقتحام إحدى المنازل بالقوة.

وعند وصول الشرطة، حاول الضباط التواصل مع الرجل، إلا أنه بدأ بتهديدهم مما دفع برماة الشرطة إلى التدخل الفوري.

وتم إطلاق النار على الرجل فور دخوله العقار. وقدّمت خدمة الإسعاف في لندن الإسعافات الأولية للرجل على الفور، إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية.