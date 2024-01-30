الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
12
o
الجنوب
11
o
البقاع
3
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
12
o
الجنوب
11
o
البقاع
3
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غرقت سيارتهم في الجليد... ما حصل كان كارثيا وهذا كان مصير العائلة!
منوعات
2024-01-30 | 15:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غرقت سيارتهم في الجليد... ما حصل كان كارثيا وهذا كان مصير العائلة!
غرقت سيارتهم في الجليد... ما حصل كان كارثيا وهذا كان مصير العائلة!
تم إنقاذ خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بعد سقوط سيارتهم وسط الجليد في بركة في ولاية ماين الأميركية، وفق ما نقل موقع "
People
" الالكتروني.
وفي التفاصيل، غرقت السيارة على بعد حوالي السبعة أقدام من الماء لذلك من الصعب على الأشخاص الخمسة الوقوف فوق سطح السيارة، وكانوا يصرخون طلبًا للمساعدة.
وبفضل جهود فرق الإنقاذ وإدارة الإطفاء التطوعية التعاونية، تم نقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق من قبل إدارة المصايد الداخلية والحياة البرية.
آخر الأخبار
منوعات
سيارتهم
الجليد...
كارثيا
العائلة!
التالي
عملية سطو مسلح تتحول الى عرض زواج... ما فعله هذا الشاب لطلب يد حبيبته غريب وصادم: "لو كنت مكانك لكنت رفضت"! (فيديو)
قبل 30 دقيقة من وصوله الى منزلها أرسل لها رسالة مدوية وغير متوقعة... ألغت موعدها الغرامي والسبب: علامة حمراء كبيرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-14
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
منوعات
2023-12-14
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
0
منوعات
2023-11-23
طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!
منوعات
2023-11-23
طعنت زوجها ثم ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة... قصة مخيفة وهذا مصير العائلة!
0
فنّ
05:33
نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
فنّ
05:33
نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
0
منوعات
2024-01-26
حاول إنقاذ كلبته من حريق في منزله... وهذا كان مصير الرجل المسنّ!
منوعات
2024-01-26
حاول إنقاذ كلبته من حريق في منزله... وهذا كان مصير الرجل المسنّ!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:26
بعد 26 سنة اكتشفت أمرًا مذهلًا: لديها شقيق توأم يكبرها بسبع سنوات؟! ... قصة غريبة وهذه تفاصيلها
منوعات
16:26
بعد 26 سنة اكتشفت أمرًا مذهلًا: لديها شقيق توأم يكبرها بسبع سنوات؟! ... قصة غريبة وهذه تفاصيلها
0
منوعات
16:01
وُلد بلا أنف وخضع لأكثر من 30 عملية جراحية... بعد مرور 22 سنة: هل تمكّن من استعادة ملامحه الطبيعية؟ (صورة)
منوعات
16:01
وُلد بلا أنف وخضع لأكثر من 30 عملية جراحية... بعد مرور 22 سنة: هل تمكّن من استعادة ملامحه الطبيعية؟ (صورة)
0
منوعات
14:13
مواطن أميركي يشن هجومًا على البريطانيين... ويتلقى ردًّا ناريًّا من أحد المؤثرين! (فيديو)
منوعات
14:13
مواطن أميركي يشن هجومًا على البريطانيين... ويتلقى ردًّا ناريًّا من أحد المؤثرين! (فيديو)
0
منوعات
13:58
"لا أحد يأخذني على محمل الجد ويعاملونني كأنني في الخامسة"... مواقف محرجة بالجملة تواجهها هذه الشابة العشرينية والسبب غريب! (فيديو)
منوعات
13:58
"لا أحد يأخذني على محمل الجد ويعاملونني كأنني في الخامسة"... مواقف محرجة بالجملة تواجهها هذه الشابة العشرينية والسبب غريب! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
0
منوعات
07:17
لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
منوعات
07:17
لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
0
منوعات
10:48
قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!
منوعات
10:48
قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!
0
آخر الأخبار
13:52
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
آخر الأخبار
13:52
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟
تقارير نشرة الاخبار
16:53
الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!
0
رياضة
13:41
الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات
رياضة
13:41
الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها
0
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
0
أخبار دولية
13:13
الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
أخبار دولية
13:13
الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
2
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
3
خبر عاجل
14:01
كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية
خبر عاجل
14:01
كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية
4
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
5
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
فنّ
08:11
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
فنّ
08:11
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
7
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
8
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More