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غرقت سيارتهم في الجليد... ما حصل كان كارثيا وهذا كان مصير العائلة!

غرقت سيارتهم في الجليد... ما حصل كان كارثيا وهذا كان مصير العائلة!





وفي التفاصيل، غرقت السيارة على بعد حوالي السبعة أقدام من الماء لذلك من الصعب على الأشخاص الخمسة الوقوف فوق سطح السيارة، وكانوا يصرخون طلبًا للمساعدة.



وبفضل جهود فرق الإنقاذ وإدارة الإطفاء التطوعية التعاونية، تم نقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق من قبل إدارة المصايد الداخلية والحياة البرية. تم إنقاذ خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بعد سقوط سيارتهم وسط الجليد في بركة في ولاية ماين الأميركية، وفق ما نقل موقع " People " الالكتروني.وفي التفاصيل، غرقت السيارة على بعد حوالي السبعة أقدام من الماء لذلك من الصعب على الأشخاص الخمسة الوقوف فوق سطح السيارة، وكانوا يصرخون طلبًا للمساعدة.وبفضل جهود فرق الإنقاذ وإدارة الإطفاء التطوعية التعاونية، تم نقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، ولا يزال الحادث قيد التحقيق من قبل إدارة المصايد الداخلية والحياة البرية.