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ربحت المليون ولم تعلم بذلك لأشهر... بريد إلكتروني غيّر حياتها!

منوعات
2024-01-31 | 04:59
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ربحت المليون ولم تعلم بذلك لأشهر... بريد إلكتروني غيّر حياتها!
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ربحت المليون ولم تعلم بذلك لأشهر... بريد إلكتروني غيّر حياتها!

ربحت المليون ولم تعلم بذلك لأشهر... بريد إلكتروني غيّر حياتها!

لم تدرك امرأة بريطانية حصلت على مليون جنيه استرليني في اليانصيب الوطني أنها فازت لأشهر عدة  بينما كانت في المستشفى.

وفازت ديبورا بيرغيس، التي تعمل كمديرة للسجلات الطبية في مجموعة مستشفيات سبايرز، بجائزة لوتو في آب الفائت. لقد اشترت مجموعة من التذاكر عبر التطبيق، ولم تدرك فعليًا أنها فازت حتى ظهرت رسالة بريد إلكتروني لإخبارها، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وبدلاً من صرف مكاسبها على حياة الرفاهية، ذهبت واشترت سيارة جديدة. لكن كان عليها أولاً أن تبيع سيارتها القديمة مقابل جنيه واحد فقط لصديقتها.

وقالت: "اشتريت سيارة جديدة. إنها ليست جديدة تمامًا، ولكنها سيارة هيونداي جميلة. لم أكن أنوي بيع سيارتي ولكن صديقتي أرادت أن تشتريها مني. أرادت أن تدفع الثمن المناسب ولكن بسبب الفوز بعتها لها مقابل جنيه واحد فقط. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على القيام بشيء كهذا."

ومع ذلك، فهي ترغب في شراء بعض الأشياء الجميلة، مثل رحلة إلى هاواي. كما أنها تنفق أموالاً طائلة على تحويل غرفة النوم إلى حمام لوالدتها - وتقوم بتركيب سياج جديد للحديقة بعد أن دمرته العواصف الأخيرة. ‌

وكانت ديبورا في المستشفى بالفعل عندما فازت، بعد أن لاحظ زملاء التمريض أنها تبدو مريضة العام الفائت. اقترحوا عليها إجراء بعض الاختبارات، وأظهرت النتائج الأولية انخفاض مستويات الحديد والاشتباه في فقر الدم، وتم نقلها إلى مستشفى ليستر الملكي لمزيد من العلاج.

وتم تشخيص إصابتها بفقر الدم المزمن وتم إدخالها إلى المستشفى، وبقيت هناك لأكثر من أسبوع بعد تلقي العلاج ونقل الدم. وتمكنت أخيرًا من تأكيد الفوز في تشرين الأول 2023 قبل الذهاب في إجازة إلى كورفو.
 

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