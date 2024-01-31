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"هذا هو رأس والدي وهو الآن في الجحيم"... قطع رأس والده وعرضه بفيديو على يوتيوب: نظام بايدن خائن ويعتقدون أنني المسيح!

منوعات
2024-01-31 | 05:55
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&quot;هذا هو رأس والدي وهو الآن في الجحيم&quot;... قطع رأس والده وعرضه بفيديو على يوتيوب: نظام بايدن خائن ويعتقدون أنني المسيح!
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"هذا هو رأس والدي وهو الآن في الجحيم"... قطع رأس والده وعرضه بفيديو على يوتيوب: نظام بايدن خائن ويعتقدون أنني المسيح!

"هذا هو رأس والدي وهو الآن في الجحيم"... قطع رأس والده وعرضه في فيديو على يوتيوب: نظام بايدن خائن ويعتقدون أنني المسيح!

قطع رجل من بنسلفانيا رأس والده البالغ من العمر 68 عامًا، ثم رفع رأس الضحية في مقطع فيديو مشحون سياسيًا على موقع يوتيوب ينتقد فيه الحكومة الفيدرالية وإدارة بايدن.

وفي التفاصيل، قام جاستن موهن، 32 عامًا، بقطع رأس والده مايكل في منزلهم الذي تبلغ قيمته 390 ألف دولار في ليفيتاون، على بعد 10 أميال جنوب ترينتون، ثم عرض الرأس في فيديو، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال موهن إن الكثيرين رأوه المسيح، وأرادوه رئيساً، وحثوا أقاربهم الذين يعيشون مع الموظفين الفيدراليين على قتلهم. وألقى باللوم على الحكومة الفيدرالية في "استيقاظ الغوغاء" والمهاجرين الذين يزعم أنهم يدمرون الولايات المتحدة، وتحدث بصوت عالٍ ضد "أنصار العولمة والشيوعيين".

المقطع المروع الذي تبلغ مدته 14 دقيقة - والذي بقي على موقع يوتيوب لمدة ست ساعات بعد نشره في الساعة 5:30 مساءً، قبل إزالته - يظهر موهن وهو يرفع رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء موضوع داخل قطعة فضية، بعد أن أعلن: "العنف هو العنف... الحل الوحيد لخيانة الحكومة الفيدرالية."

وقال: "هذا هو رأس مايك موهن، وهو موظف فيدرالي منذ أكثر من 20 عامًا، وهو والدي. وهو الآن في الجحيم إلى الأبد باعتباره خائنًا لوطنه."

 لم يتمكن موقع DailyMail.com من تأكيد ما إذا كان مايك موهن موظفًا فيدراليًا.

وقال ليفيتاوناو إن موهن اعتقل بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء، على بعد ساعتين من منزله في فورت إنديانا غاب بولاية بنسلفانيا.

وأكدوا أن الضحية قد تم قطع رأسه وأن مقطع الفيديو على موقع يوتيوب كان جزءًا من نفس الجريمة.

وقال رئيس قسم شرطة ميدلتاون، جو بارتوريلا، إن الشرطة تم استدعاؤها لأول مرة إلى المنزل بعد الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء، وعثرت على جثة مقطوعة الرأس في الحمام.

وقال: "تم استدعاؤنا إلى المنزل ودخل الضباط واكتشفوا وفاة الأب في الطابق العلوي... لقد اتصل بنا بعض الأشخاص في المجتمع الذين يعرفوننا ويعرفونه وعائلته... ونحن نسمع الكثير. من الواضح أنه معروف جيدًا في المجتمع فقط من خلال المكالمات التي نتلقاها."

وقال بارتوريلا إنه حذر الأسرة بشأن الفيديو... أعلم أن لديه إخوة." وأضاف: "طلبنا من زوجة الضحية إبلاغهم قبل أن يشاهدوا الفيديو، أو إرسال الفيديو إليهم".

وتم إدراج موهن على أنه يعيش هناك مع والده. والدته دينيس، 63 عاما؛ وشقيقه زكاري (35 عاما) وشقيقته ستيفاني (38 عاما).

ويُعتقد أن والده كان يمتلك شركتين تجاريتين: شركة تنظيف ومبادرة لمحو الأمية. ولا يوجد دليل على كونه موظفًا فيدراليًا.

وتم نشر الفيديو على قناة موهن على اليوتيوب، حيث كان لديه 115 متابعا. لا يوجد الآن سوى أربعة مقاطع فيديو على القناة، يظهر فيها وهو يغني خارج اللحن ويعزف الموسيقى، مع صورة لوجهه.

وفي مقطع قطع الرأس، يتحدث بصوت عالٍ عن الضرائب، معلناً أن الاقتصاد "يقترب من الدمار"، وأن معظم الأميركيين "لم يعد بإمكانهم تحمل الحلم الأميركي".

ومضى موهن ليقول إنه يعرض مكافأة قدرها مليون دولار لأي شخص يمكنه قتل كبار المسؤولين بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي والمدعي العام ميريك غارلاند والمدعي العام السابق بيل بار.

وقال إن هناك مؤامرة "عولمية وشيوعية" ضد الولايات المتحدة، قبل أن يتحدث عن الحكومة الفيدرالية ويرفع رأس والده في دلو فضي.

واستمر صراخ موهن، مخاطبًا عمال البريد الأميركيين، والصحفيين، والديون الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي، وأزمة الحدود، وحركة أنتيفا، وأجندة الاستيقاظ.

وقال إن "نظام بايدن الخائن" يريد إرسال "الجيش الأميركي إلى الخارج للقتال من أجل أوكرانيا والموت في الشتاء الروسي".

وتحدث موهن بغضب ضد "شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهرب من الضرائب" وأولئك الذين يقفون وراء نظام السجون الأميركية.

وانتقد موهن "شبكة الشر" التي قال إنها "تبتلي" أميركا.

وادعى أنه عمل كمقاول لشركة مايكروسوفت، ورأى كيف كانت الشركة "تتهرب من ضرائب بمليارات الدولارات". وادعى أنه "أبلغ مصلحة الضرائب الأميركية منذ حوالي خمس سنوات، لكنهم ببساطة نظروا في الاتجاه الآخر".

وقال موهن إنه اكتشف مخططًا أثناء إقامته في كولورادو، حيث خلقت الشركات "مستوى ثابتًا من البطالة، ومستوى ثابتًا من التشرد، ومستوى ثابتًا من الجريمة، لملء السجون".

وقال موهن: "عندما تقدمت بشكوى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن هذا الابتزاز العمالي، ظهروا عند باب منزلي لتهديدي بالاعتقال".

وأضاف: "الشيطان يريد أن تسقط أميركا حتى يتمكن من إطلاق خطته إلى العالم".

ثم أعلن موهن: "أنا والعديد من الزعماء الآخرين نعرف كيف نصلح أميركا، ولكن يتعين علينا أن نناضل من أجل ذلك".

وقال إن الكثيرين داخل الأحزاب السياسية رأوه أفضل مرشح للرئاسة قبل انتخابات 2020، وقال إن حاكم كولورادو السابق، جون هيكنلوبر، والحاكم السابق لولاية أوهايو، جون كاسيتش، سيؤكدان قصته".

وقال موهن إنه شعر أنه كان من الممكن أن يكون "أول مرشح يُنتخب بالإجماع لكلا الحزبين منذ جورج واشنطن".

وأضاف: "لكنني تعرضت للخيانة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحاكم الفيدرالية وعائلتي، لأن هناك أشخاصًا يعتقدون أنني المسيح... هذا الاعتقاد بأنني المسيح هو السبب وراء عدم سماعك لهذه القصة في الأخبار مطلقًا، لأنها ستنشر هذا الاعتقاد...أنا لا أقول إنني المسيح، لأنني لن أقارن نفسي بيسوع المسيح أبدًا. أنا فقط أقول، لهذا السبب تعرضت للخيانة."

وانتهى باقتباس الكتاب المقدس مطولا قائلا إن لديه "مهمة مقدسة".

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