4min

خدّر المريض في غرفة العمليات ثم غفا بجانبه... كرر كلامه وسقط بنطاله من دون أن يلاحظ وهذا مصير الطبيب!

خدّر المريض في غرفة العمليات ثم غفا بجانبه... كرر كلامه وسقط بنطاله من دون أن يلاحظ وهذا مصير الطبيب!







وغرق الطبيب الاستشاري توماس هيربست (61 عاما) في حالة من النعاس بعد لحظات من تخدير المريض وقيل إنه كان في نوم عميق لدرجة أن أحد زملائه ربت على كتفه مرارا وتكرارا لإيقاظه، وفق ما نقل موقع



وعندما سُئل عما إذا كان لائقًا للعمل، شرب هيربست فنجانًا من القهوة السوداء وأصر على أنه بخير لكنه تحدث "بشكل غير متماسك" وكرر كلامه. وفي وقت لاحق خارج غرفة تغيير الملابس، قيل إنه كان يعاني من أجل إكمال جدول زمني بينما ظل بنطاله "المعقم" يساقط دون أن يدرك ذلك.



وقيل لممرضة كبيرة عرضت دفع ثمن سيارة أجرة لمنع هيربست من العودة إلى المنزل على دراجته النارية: "يا فتاة صغيرة، لقد كنت على دراجتي النارية لفترة أطول مما كنت على قيد الحياة". كان لا بد من إلغاء قائمة المرضى الذين كان من المقرر إجراء عمليات جراحية لهم خلال بقية اليوم.



ونفى هيربست، الذي كان يعمل كمقيم في مركز جراحة العظام الاختياري بجنوب غرب لندن ومقره مستشفى إبسوم العام في ساري، في البداية النوم، لكنه قال لاحقًا إنه كان يعمل لساعات طويلة وادعى أنه يعاني من مرض غير مشخص، والذي قال إنه تركه بعد ذلك طريح الفراش لمدة ثلاثة أسابيع، ملقيا اللوم على تعبه.



وتبين أن الطبيب قد تلقى سابقًا تحذيرًا من المجلس الطبي العام بسبب النوم في غرفة العمليات في عام 2020 بينما كان زميل آخر يجري عملية جراحية.



وفي دائرة محكمة الممارسين الطبيين، واجه هيربست، من إيست شين في ريتشموند أبون تيمز، الطرد من العمل بعد إدانته بارتكاب سوء سلوك مهني خطير، لكن تم إيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر بعد أن عرض تقليل عدد نوبات العمل.



خلال جلسة الاستماع في مانشستر، ادعى أنه إذا نظر أي شخص إلى غرف العمليات في كل أنحاء المملكة المتحدة، فسيتم رؤية ما لا يقل عن 100 طبيب تخدير وأعينهم مغلقة. وقال إن العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية كانوا يحظون بالثناء على ذهابهم إلى العمل، لكن GMC قررت "محاكمته بطريقة مروعة" عندما "أصبح مريضًا على الأرجح أثناء العمل في المستشفى".



ووقع الحادث في 27 أيلول 2022 بعد أن تم تكليف هيربست بتخدير المريض قبل إجراء تنظير الكتف. وقال أحد أطباء التخدير المعروف باسم الدكتور "أ" لجلسة الاستماع: "كنت أعمل في غرفة آخر عندما طلبت مني ممرضة من غرفة الدكتور هيربست الحضور والتحدث معه لمعرفة ما إذا كان المريض المخدر بخير.



"أثناء القيام بذلك، وجدت الدكتور هيربست نائمًا. عندما ناديته باسمه لم أتلق أي رد لفظي وقلت: "دكتور هل تسمعني - افتح عينيك" في محاولة لإيقاظه. لقد كان في نوم عميق ولم يستيقظ إلا بعد أن ربت مراراً وتكراراً على كتفه. وكانت حالة المريض مستقرة وتولينا أنا وزميلي إدارة وضع مريض هيربست حتى نهاية الجراحة"، وفق ما قال.



وادعى هيربست لاحقًا أنه كان متعبًا في يوم العملية لأنه قضى معظم المساء السابق في استكمال إقراره الضريبي ونفى في البداية أنه نام.



ولكن في رسالة إلى قال: " GMC "أعتذر عن أي إزعاج سببه مرضي... شعرت بالتعب والمرض بشكل عام، وكان من الأفضل أن أبقى في المنزل. لكنني لم أرغب في التسبب في إلغاء المرضى الذين انتظروا فترة طويلة لإجراء عمليتهم."



كدليل على ذلك قال "البشر يمرضون" وعندما سئل عما إذا كان نائماً، وافق على أنه ربما أغمض عينيه، أو كان يحلم، أو "يغفو قليلاً"، واعتذر عن "النعاس".



تم إيقاف أحد كبار أطباء التخدير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) عن العمل بعد أن تم القبض عليه وهو يأخذ قيلولة في غرفة العمليات أثناء خضوع مريض لعملية جراحية.وغرق الطبيب الاستشاري توماس هيربست (61 عاما) في حالة من النعاس بعد لحظات من تخدير المريض وقيل إنه كان في نوم عميق لدرجة أن أحد زملائه ربت على كتفه مرارا وتكرارا لإيقاظه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وعندما سُئل عما إذا كان لائقًا للعمل، شرب هيربست فنجانًا من القهوة السوداء وأصر على أنه بخير لكنه تحدث "بشكل غير متماسك" وكرر كلامه. وفي وقت لاحق خارج غرفة تغيير الملابس، قيل إنه كان يعاني من أجل إكمال جدول زمني بينما ظل بنطاله "المعقم" يساقط دون أن يدرك ذلك.وقيل لممرضة كبيرة عرضت دفع ثمن سيارة أجرة لمنع هيربست من العودة إلى المنزل على دراجته النارية: "يا فتاة صغيرة، لقد كنت على دراجتي النارية لفترة أطول مما كنت على قيد الحياة". كان لا بد من إلغاء قائمة المرضى الذين كان من المقرر إجراء عمليات جراحية لهم خلال بقية اليوم.ونفى هيربست، الذي كان يعمل كمقيم في مركز جراحة العظام الاختياري بجنوب غرب لندن ومقره مستشفى إبسوم العام في ساري، في البداية النوم، لكنه قال لاحقًا إنه كان يعمل لساعات طويلة وادعى أنه يعاني من مرض غير مشخص، والذي قال إنه تركه بعد ذلك طريح الفراش لمدة ثلاثة أسابيع، ملقيا اللوم على تعبه.وتبين أن الطبيب قد تلقى سابقًا تحذيرًا من المجلس الطبي العام بسبب النوم في غرفة العمليات في عام 2020 بينما كان زميل آخر يجري عملية جراحية.وفي دائرة محكمة الممارسين الطبيين، واجه هيربست، من إيست شين في ريتشموند أبون تيمز، الطرد من العمل بعد إدانته بارتكاب سوء سلوك مهني خطير، لكن تم إيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر بعد أن عرض تقليل عدد نوبات العمل.خلال جلسة الاستماع في مانشستر، ادعى أنه إذا نظر أي شخص إلى غرف العمليات في كل أنحاء المملكة المتحدة، فسيتم رؤية ما لا يقل عن 100 طبيب تخدير وأعينهم مغلقة. وقال إن العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية كانوا يحظون بالثناء على ذهابهم إلى العمل، لكن GMC قررت "محاكمته بطريقة مروعة" عندما "أصبح مريضًا على الأرجح أثناء العمل في المستشفى".ووقع الحادث في 27 أيلول 2022 بعد أن تم تكليف هيربست بتخدير المريض قبل إجراء تنظير الكتف. وقال أحد أطباء التخدير المعروف باسم الدكتور "أ" لجلسة الاستماع: "كنت أعمل في غرفة آخر عندما طلبت مني ممرضة من غرفة الدكتور هيربست الحضور والتحدث معه لمعرفة ما إذا كان المريض المخدر بخير."أثناء القيام بذلك، وجدت الدكتور هيربست نائمًا. عندما ناديته باسمه لم أتلق أي رد لفظي وقلت: "دكتور هل تسمعني - افتح عينيك" في محاولة لإيقاظه. لقد كان في نوم عميق ولم يستيقظ إلا بعد أن ربت مراراً وتكراراً على كتفه. وكانت حالة المريض مستقرة وتولينا أنا وزميلي إدارة وضع مريض هيربست حتى نهاية الجراحة"، وفق ما قال.وادعى هيربست لاحقًا أنه كان متعبًا في يوم العملية لأنه قضى معظم المساء السابق في استكمال إقراره الضريبي ونفى في البداية أنه نام.ولكن في رسالة إلى قال: " GMC "أعتذر عن أي إزعاج سببه مرضي... شعرت بالتعب والمرض بشكل عام، وكان من الأفضل أن أبقى في المنزل. لكنني لم أرغب في التسبب في إلغاء المرضى الذين انتظروا فترة طويلة لإجراء عمليتهم."كدليل على ذلك قال "البشر يمرضون" وعندما سئل عما إذا كان نائماً، وافق على أنه ربما أغمض عينيه، أو كان يحلم، أو "يغفو قليلاً"، واعتذر عن "النعاس".