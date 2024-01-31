جريمة مروعة في الخليج... قام بقتل فتاة أجنبية عمداً وحرق جثتها: ما السبب؟

أعلن نائب رئيس نيابة المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين أن التحقيقات في حادثة قتل فتاة أجنبية قد اكتملت، وأصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس المشتبه به في انتظار محاكمة جنائية.

ووفق موقع " الأيام "،، تلقت النيابة بلاغًا من إدارة المباحث الجنائية حول اختفاء فتاة أجنبية، وبفضل التحريات الشرطية، تم التعرف على هوية المشتبه به، الذي كان بصحبة الضحية.

وقام المشتبه به بقتلها بشكل متعمد وحرق جثتها، والتخلص من الأدلة، نتيجة لخلاف نشب بينهما في منزله.

وأوضح نائب رئيس نيابة المحافظة الجنوبية أن النيابة العامة بدأت التحقيقات فور استلام البلاغ، وأجرت استجوابًا للمشتبه به الذي اعترف بارتكابه الجريمة.

وتمت معاينة موقع الجريمة وجمع الأدلة، وقام المشتبه به بإعادة تمثيل الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة. كما تم طلب مواقع هواتف المشتبه به والضحية، مؤكدة أن آخر تواجد للضحية كان بصحبة المشتبه به. بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أصدرت النيابة العامة أمرًا بإحالة المشتبه به إلى المحاكمة الجنائية، حيث تم تحديد جلسة للنظر في القضية في 19 شباط 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.