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اكتشفت خيانة زوجها بطريقة مؤلمة... ما قامت به لاحقا غير متوقع: أصبحنا عائلة من 11 فرداً!

منوعات
2024-01-31 | 06:54
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اكتشفت خيانة زوجها بطريقة مؤلمة... ما قامت به لاحقا غير متوقع: أصبحنا عائلة من 11 فرداً!
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اكتشفت خيانة زوجها بطريقة مؤلمة... ما قامت به لاحقا غير متوقع: أصبحنا عائلة من 11 فرداً!

اكتشفت خيانة زوجها بطريقة مؤلمة... ما قامت به لاحقا غير متوقع: أصبحنا عائلة من 11 فرداً!

يتوقع معظم الأزواج الخائنين أن يُطلب منهم حزم حقائبهم بمجرد اكتشافهم.

ولكن عندما اكتشفت ياسمين أن زوجها تايكان كان مستمرًا في علاقة مع سيارا، دعت المرأة الأخرى إلى منزلهما وإلى سريرهما.

وقالت ياسمين في برنامج Love Don't Judge : "نحن جميعًا متورطون بشكل رومانسي... أنا وسيارا الآن زوجتان شقيقتان... بقدر ما تايكان زوجي جسديا هي أيضا زوجتي."

وقال تايكان إنه عادة ما ينام في منتصف سريرهم العملاق، لكن في بعض الأحيان تنام المرأتان معًا من دونه، وتابع: "ثم أحصل على السرير بأكمله لنفسي". 

وعندما التقى سيارا لأول مرة، منذ حوالي سبع أو ثماني سنوات، كان يخون ياسمين بالفعل مع عدد من النساء، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وتتذكر ياسمين: "عندما علمت بالأمر، بالطبع انزعجت من الأمر. طلبت منه التوقف وعندما لم يتوقف شعرت أن الأمر ربما كان شيئًا أكثر خطورة. كانت ياسمين منفتحة على فكرة تعدد الزوجات في الماضي، وعندما أدركت أن تايكان لن يتخلى عن سيارا، قررت عقد الاجتماع الذي أدى في النهاية إلى تحولهم إلى مجموعة ثلاثية.

وأضافت سيارا أنه على الرغم من أن تعدد الزوجات مقبول في الدين، إلا أنها استغرقت بعض الوقت لتعتاد على الفكرة. وأوضحت: "عندما بدأت في هذا الأمر، كان الأمر متأرجحًا بين محاولتي أن أكون في هكذا علاقة ولكن بعد ذلك كنت لا أزال أمتلك عقلية الزواج الأحادي".

وبمرور الوقت، تمكنت سيارا من التغلب على اعتراضاتها، وأصبح الثلاثة - مع الأطفال التسعة الذين يتقاسمونهم فيما بينهم - الآن عائلة مختلطة سعيدة مكونة من 11 فردًا.

وقالت ياسمين: "أنا التي طلبت منها في النهاية أن تنتقل إلى المنزل. تعجبني فكرة الأسرة الكبيرة، وأحب هذه الديناميكية المحددة لأنني أشعر أن المزيد من الطاقة الأنثوية تساعد الأسرة."

وقال تايكان إنه على الرغم من أن العديد من الأشخاص انتقدوا أسلوب حياتهم غير المعتاد في الماضي، إلا أنه يعمل بشكل جيد بالنسبة لهم، وقد تغلب على العديد من الإعدادات التقليدية. وأوضح: "لقد شاهدنا بالفعل انهيار العلاقات الأحادية. تحدث حالات الطلاق أما نحن فما زلنا معًا". 
 

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