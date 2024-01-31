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اختطاف وكدمات وفدية ولكن... حتى الإنتربول تدخل لتحريره من خاطفيه: عثروا عليه وهو يحتفل وهذه التفاصيل الصادمة!

اختطاف وكدمات وفدية ولكن... حتى الإنتربول تدخل لتحريره من خاطفيه: عثروا عليه وهو يحتفل وهذه التفاصيل الصادمة!







ويُزعم أن الرجل، الذي يُدعى إيان روبي داي، من بورتسموث، تواطأ مع أصدقائه لتلفيق عملية اختطافه بعد نفاد أمواله، وكان يرغب بإطالة أمد إجازته في منطقة باتايا السياحية الجنسية سيئة السمعة، شرق تايلاند.



وبدأ الضباط عملية بحث بعد أن أرسلت عائلته المذعورة صورًا بيانية للرجل البالغ من العمر 48 عامًا وهو يتعرض للضرب وقد أصيب بكدمات، وسرعان ما تتبعت السلطات مكان وجود إيان إلى فندق في المدينة سيئة السمعة، والتي يطلق عليها اسم "مدينة الخطيئة" بسبب صناعة الحياة الليلية للبالغين.



ومع ذلك، وفقًا للمقدم في الشرطة سوراساك ساينغشا، الذي يقود التحقيق في مكتب التحقيقات المركزي (CIB)، كان إيان مشغولاً بالحفلات، ولم يتم اختطافه، وفق ما نقل موقع



وقال ساينغشا: "تحدث الرجل عبر iMessage وFaceTime مع أقاربه في المملكة المتحدة. وأرسل لهم صوراً لنفسه وهو يتعرض للهجوم، ثم بعد تعرضه لإصابات، التقط صوراً لنفسه وكأنه تعرض للضرب. وكان أصدقاؤه يلكمونه، وتسببوا له كدمات في وجهه، ثم كان يتصل بعائلته عبر الفيديو عبر تطبيق FaceTime.



وأضاف: "لقد طلب من أصدقائه الثلاثة أن يتصرفوا وكأنهم خاطفون يحتجزونه كرهينة. وجعلهم يرتدون أقنعة في مقاطع الفيديو ويتصرفون مثل رجال العصابات...عائلته كانت توقفت عن دعمه ماديا، فلفق عملية الاختطاف، وكان هذا هو السبب وراء قيامه بذلك. وطلب من عائلته إرسال أموال، فرفضوا".



"شعرت عائلته بالقلق واتصلوا بالشرطة في المملكة المتحدة وتم إبلاغ الإنتربول. اتصل الإنتربول بالشرطة التايلاندية وتعقبنا الرجل. لكن عندما وصلنا كانوا يقيمون حفلة. لقد تجاوزوا مدة تأشيراتهم لذا سيتم ترحيلهم"، بحسب ما قال ساينغشا.



أرسلت الشرطة التايلاندية فريق عمليات خاصة لتحريره من خاطفيه قبل العثور على إيان وهو يحتفل.



وبحسب ما ورد تم العثور عليه وهو يتعاطى المخدرات خلال حفلة استمرت يومين مع ثلاثة أجانب آخرين.



وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص، من بينهم إيان، اعتقلوا في 26 كانون الثاني بتهم الحيازة المشتركة لأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، وحيازة مخدرات من الفئة الأولى، وتجاوز مدة الإقامة في تايلاند.

قالت الشرطة التايلاندية إن سائحًا بريطانيًا، زعم أنه تم اختطافه لاستحصال أموال من عائلته، وطلب من زملائه أن يضربوه لجعل الجريمة المدبرة أكثر قابلية للتصديق.ويُزعم أن الرجل، الذي يُدعى إيان روبي داي، من بورتسموث، تواطأ مع أصدقائه لتلفيق عملية اختطافه بعد نفاد أمواله، وكان يرغب بإطالة أمد إجازته في منطقة باتايا السياحية الجنسية سيئة السمعة، شرق تايلاند.وبدأ الضباط عملية بحث بعد أن أرسلت عائلته المذعورة صورًا بيانية للرجل البالغ من العمر 48 عامًا وهو يتعرض للضرب وقد أصيب بكدمات، وسرعان ما تتبعت السلطات مكان وجود إيان إلى فندق في المدينة سيئة السمعة، والتي يطلق عليها اسم "مدينة الخطيئة" بسبب صناعة الحياة الليلية للبالغين.ومع ذلك، وفقًا للمقدم في الشرطة سوراساك ساينغشا، الذي يقود التحقيق في مكتب التحقيقات المركزي (CIB)، كان إيان مشغولاً بالحفلات، ولم يتم اختطافه، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وقال ساينغشا: "تحدث الرجل عبر iMessage وFaceTime مع أقاربه في المملكة المتحدة. وأرسل لهم صوراً لنفسه وهو يتعرض للهجوم، ثم بعد تعرضه لإصابات، التقط صوراً لنفسه وكأنه تعرض للضرب. وكان أصدقاؤه يلكمونه، وتسببوا له كدمات في وجهه، ثم كان يتصل بعائلته عبر الفيديو عبر تطبيق FaceTime.وأضاف: "لقد طلب من أصدقائه الثلاثة أن يتصرفوا وكأنهم خاطفون يحتجزونه كرهينة. وجعلهم يرتدون أقنعة في مقاطع الفيديو ويتصرفون مثل رجال العصابات...عائلته كانت توقفت عن دعمه ماديا، فلفق عملية الاختطاف، وكان هذا هو السبب وراء قيامه بذلك. وطلب من عائلته إرسال أموال، فرفضوا"."شعرت عائلته بالقلق واتصلوا بالشرطة في المملكة المتحدة وتم إبلاغ الإنتربول. اتصل الإنتربول بالشرطة التايلاندية وتعقبنا الرجل. لكن عندما وصلنا كانوا يقيمون حفلة. لقد تجاوزوا مدة تأشيراتهم لذا سيتم ترحيلهم"، بحسب ما قال ساينغشا.أرسلت الشرطة التايلاندية فريق عمليات خاصة لتحريره من خاطفيه قبل العثور على إيان وهو يحتفل.وبحسب ما ورد تم العثور عليه وهو يتعاطى المخدرات خلال حفلة استمرت يومين مع ثلاثة أجانب آخرين.وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص، من بينهم إيان، اعتقلوا في 26 كانون الثاني بتهم الحيازة المشتركة لأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، وحيازة مخدرات من الفئة الأولى، وتجاوز مدة الإقامة في تايلاند.