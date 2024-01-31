الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختطاف وكدمات وفدية ولكن... حتى الإنتربول تدخل لتحريره من خاطفيه: عثروا عليه وهو يحتفل وهذه التفاصيل الصادمة!

منوعات
2024-01-31 | 08:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختطاف وكدمات وفدية ولكن... حتى الإنتربول تدخل لتحريره من خاطفيه: عثروا عليه وهو يحتفل وهذه التفاصيل الصادمة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اختطاف وكدمات وفدية ولكن... حتى الإنتربول تدخل لتحريره من خاطفيه: عثروا عليه وهو يحتفل وهذه التفاصيل الصادمة!

اختطاف وكدمات وفدية ولكن... حتى الإنتربول تدخل لتحريره من خاطفيه: عثروا عليه وهو يحتفل وهذه التفاصيل الصادمة!

قالت الشرطة التايلاندية إن سائحًا بريطانيًا، زعم أنه تم اختطافه لاستحصال أموال من عائلته، وطلب من زملائه أن يضربوه لجعل الجريمة المدبرة أكثر قابلية للتصديق.

ويُزعم أن الرجل، الذي يُدعى إيان روبي داي، من بورتسموث، تواطأ مع أصدقائه لتلفيق عملية اختطافه بعد نفاد أمواله، وكان يرغب بإطالة أمد إجازته في منطقة باتايا السياحية الجنسية سيئة السمعة، شرق تايلاند.

وبدأ الضباط عملية بحث بعد أن أرسلت عائلته المذعورة صورًا بيانية للرجل البالغ من العمر 48 عامًا وهو يتعرض للضرب وقد أصيب بكدمات، وسرعان ما تتبعت السلطات مكان وجود إيان إلى فندق في المدينة سيئة السمعة، والتي يطلق عليها اسم "مدينة الخطيئة" بسبب صناعة الحياة الليلية للبالغين.

ومع ذلك، وفقًا للمقدم في الشرطة سوراساك ساينغشا، الذي يقود التحقيق في مكتب التحقيقات المركزي (CIB)، كان إيان مشغولاً بالحفلات، ولم يتم اختطافه، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وقال ساينغشا: "تحدث الرجل عبر iMessage وFaceTime مع أقاربه في المملكة المتحدة. وأرسل لهم صوراً لنفسه وهو يتعرض للهجوم، ثم بعد تعرضه لإصابات، التقط صوراً لنفسه وكأنه تعرض للضرب. وكان أصدقاؤه يلكمونه، وتسببوا له كدمات في وجهه، ثم كان يتصل بعائلته عبر الفيديو عبر تطبيق FaceTime.

وأضاف: "لقد طلب من أصدقائه الثلاثة أن يتصرفوا وكأنهم خاطفون يحتجزونه كرهينة. وجعلهم يرتدون أقنعة في مقاطع الفيديو ويتصرفون مثل رجال العصابات...عائلته كانت توقفت عن دعمه ماديا، فلفق عملية الاختطاف، وكان هذا هو السبب وراء قيامه بذلك. وطلب من عائلته إرسال أموال، فرفضوا".

"شعرت عائلته بالقلق واتصلوا بالشرطة في المملكة المتحدة وتم إبلاغ الإنتربول. اتصل الإنتربول بالشرطة التايلاندية وتعقبنا الرجل. لكن عندما وصلنا كانوا يقيمون حفلة. لقد تجاوزوا مدة تأشيراتهم لذا سيتم ترحيلهم"، بحسب ما قال ساينغشا.

أرسلت الشرطة التايلاندية فريق عمليات خاصة لتحريره من خاطفيه قبل العثور على إيان وهو يحتفل.

وبحسب ما ورد تم العثور عليه وهو يتعاطى المخدرات خلال حفلة استمرت يومين مع ثلاثة أجانب آخرين.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص، من بينهم إيان، اعتقلوا في 26 كانون الثاني بتهم الحيازة المشتركة لأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، وحيازة مخدرات من الفئة الأولى، وتجاوز مدة الإقامة في تايلاند.
 

آخر الأخبار

منوعات

وكدمات

وفدية

ولكن...

الإنتربول

لتحريره

خاطفيه:

عثروا

يحتفل

التفاصيل

الصادمة!

LBCI التالي
ربحت المليون ولم تعلم بذلك لأشهر... بريد إلكتروني غيّر حياتها!
بعد 26 سنة اكتشفت أمرًا مذهلًا: لديها شقيق توأم يكبرها بسبع سنوات؟! ... قصة غريبة وهذه تفاصيلها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-03

استأجر مدينة معروفة ليحتفل بعيد ميلاده... ملياردير سبعيني أثار غضب السكان: العيد يمتد لـ4 أيام وهذه التفاصيل الصادمة!

LBCI
منوعات
2023-11-03

عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-01-15

إلقاء القبض على رجل بتهمة اغتصاب ابنته في هذا البلد...وهذه التفاصيل الصادمة!

LBCI
منوعات
2024-01-15

توقعت مفاجأة مميزة في عيد الحب ولكن ما حصل معها صدمها... قررت الانتقام وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:03

انفصلت عن زوجها لأسباب طارئة... رغم زواجها الثاني لم تترك زوجها الأول؟! هذه تفاصيل القصة الغريبة

LBCI
منوعات
08:49

صدفة أنقذت رجلين من مصير مظلم... وهذه قصتهما!

LBCI
منوعات
08:29

أسد يتجول في سيارة فاخرة في شوارع هذا البلد... هل تم إلقاء القبض عليه؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
08:26

بعد مرور 17 سنة على زواجها... "اكتشفت السر الجنسي المظلم لزوجي وهذا الأمر يجعلني أشعر بالغثيان"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-28

أنجبت طفلها في سلسلة مطاعم شهيرة... لن تصدقوا كيف استوحت اسم الطفل!

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-06

"ادعيلي"...الطفل آدم يروي ما قاله له صديقه الفلسطيني متأثراً!

LBCI
منوعات
2024-01-01

مناصب وفرص ونجاحات ولكن... ماغي فرح تتحدث عن برج الحوت: هذا ما ينتظره في عام 2024! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-30

"تجسيد أنثوي مهين يحمل طابعا جنسيا"... ملصق عن السيّد المسيح يثير الغضب في هذا البلد والرسام يرد: عقول مريضة! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:00

كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

كيف يبدو المشهد أمام محطات البنزين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:08

حجار تناول كيفية الإستجابة لحالة الطوارىء في جنوب لبنان

LBCI
امن وقضاء
06:14

لا قرار للدستوري بشأن طعن "الوطني الحر" بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية

LBCI
أخبار دولية
03:00

بوريل: آمل في تحديد من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:53

الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!

LBCI
رياضة
13:41

الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:38

الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
14:01

كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية

LBCI
منوعات
10:48

قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!

LBCI
آخر الأخبار
06:01

المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!

LBCI
فنّ
11:13

إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
13:06

هل تقفل المدارس يوم غد؟

LBCI
فنّ
04:10

ظهر في فيديو من المستشفى... زغلول يطلب الدعاء لصديق عمره أبو سليم: صلّوا له

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More